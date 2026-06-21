Jorge Luis Pinto se metió en la recta final electoral y pidió apoyo para Abelardo de la Espriella

Jorge Luis Pinto, uno de los entrenadores colombianos más reconocidos del fútbol nacional, se metió de lleno en la conversación política del país luego de publicar un video en sus redes sociales en el que manifestó su apoyo a Abelardo de la Espriella, candidato presidencial que este domingo disputará la segunda vuelta contra Iván Cepeda.

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Lo que faltaba para una campaña que ya ha tenido de todo: ahora una figura histórica de los banquillos colombianos decidió aparecer con camiseta de la Selección Colombia para enviar un mensaje político, usando un lenguaje bastante futbolero en la antesala de una jornada clave para el país.

En la publicación atribuida a su cuenta de X, @JorgeLPintoA, el entrenador escribió: “Este domingo Colombia se juega uno de los partidos más importantes de su historia ¡Tenemos que unirnos para salvar el país!”. En el mensaje también etiquetó a Abelardo de la Espriella y a José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial del candidato.

Jorge Luis Pinto apareció con camiseta de Colombia

En el video, Pinto aparece vistiendo la camiseta amarilla de la Selección Colombia y acompañado de una frase en pantalla: “¡Este domingo tenemos que salvar a Colombia!”. Aunque el mensaje no menciona directamente el voto en el texto visible del video, la publicación sí etiqueta a De la Espriella y a Restrepo, por lo que fue interpretada como un apoyo público en la recta final de la campaña.

El movimiento no pasa desapercibido, especialmente porque Pinto ha sido una voz conocida en el fútbol colombiano durante décadas, con pasos por clubes del país y selecciones nacionales. Su aparición en un video de tono electoral pone otra vez sobre la mesa la participación de figuras del deporte en debates políticos, algo que suele generar todo tipo de reacciones entre hinchas y votantes.

La segunda vuelta presidencial será este domingo

El contexto tampoco es menor. Colombia celebrará este domingo 21 de junio la segunda vuelta presidencial entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, en una elección marcada por dos proyectos políticos opuestos y por una campaña de alta polarización. RTVE describió la contienda como una disputa entre dos candidatos ubicados en polos contrarios del espectro político.

De acuerdo con El País, la jornada electoral en Colombia se realizará entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., y en esta segunda vuelta el tarjetón tendrá a la fórmula de Iván Cepeda y Aída Quilcué en la primera posición, seguida por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo.

La aparición de Pinto también entra en una campaña donde De la Espriella ha tenido fuerte presencia digital y ha usado símbolos patrios, videos virales y mensajes emocionales para conectar con sus seguidores. El País ha señalado que el abogado penalista llegó a esta instancia como un candidato de derecha dura, sin experiencia previa en cargos públicos, y que ha intentado suavizar algunas de sus propuestas para atraer votantes indecisos.

Por ahora, el video de Pinto ya empezó a moverse en redes sociales y seguramente dividirá opiniones. Para algunos será simplemente una postura política válida de una figura pública; para otros, otro capítulo más de una campaña en la que el fútbol, las emociones y la política terminaron cruzándose de frente.