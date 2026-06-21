David Alonso acarició su primera victoria en Moto2, pero se la quitaron en la última curva

El piloto colombiano David Alonso estuvo a nada de celebrar su primera victoria en la categoría intermedia del Mundial de Motociclismo, pero Iván Ortolá apareció en el último suspiro para quedarse con el triunfo en Brno.

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David Alonso sigue demostrando que su adaptación a Moto2 va por muy buen camino y que, aunque todavía está construyendo su lugar dentro de una categoría bastante exigente, ya tiene argumentos suficientes para pelearle de tú a tú a los favoritos. Este domingo 21 de junio, en el Gran Premio de República Checa, el colombiano vivió una carrera cargada de emoción, tensión y, por supuesto, una dosis de frustración, porque la victoria se le escapó cuando prácticamente ya la tenía en sus manos.

Después de haber conseguido la pole position en Brno con un tiempo de 1:57.718, registro que además fue destacado por MotoGP como récord en la Q2 de Moto2, Alonso largaba con la ilusión de convertir ese buen trabajo del sábado en una celebración histórica para el motociclismo colombiano. De acuerdo con MotoGP, el colombiano se adueñó de la pole pese a sufrir una caída, algo que no le impidió confirmar que estaba para pelear arriba durante todo el fin de semana.

La carrera, sin embargo, tuvo un desenlace cruel para el piloto del CFMOTO Aspar Team. Alonso sostuvo un vibrante duelo con Iván Ortolá, quien terminó encontrando el espacio justo en la última curva para superar al colombiano y llevarse su primera victoria en Moto2. Según MotoGP, la maniobra final del español le permitió imponerse sobre Alonso en Brno, mientras que el local Filip Salač completó el podio en la tercera posición.

David Alonso perdió la victoria por muy poco

La diferencia entre ganar y quedar segundo fue mínima, de esas que en el deporte duelen más porque no dejan margen para respirar. De acuerdo con la crónica de AS, Ortolá venció a David Alonso por apenas 96 milésimas, una distancia que deja en evidencia lo cerrado que estuvo el final y lo cerca que quedó el colombiano de lograr su primer triunfo en la categoría intermedia.

Contra todo pronóstico, la victoria terminó siendo para Ortolá, quien además tuvo que sobreponerse a una penalización de long lap antes de lanzarse por la carrera. Motorsport también resaltó que el español consiguió el triunfo después de cumplir esa sanción y completar un gran adelantamiento final, lo que le dio todavía más dramatismo a una competencia que se definió prácticamente sobre la línea emocional del último giro.

Para Alonso, el resultado puede sentirse como un descalabro por la forma en la que se escapó la victoria, pero también deja una lectura bastante positiva. El colombiano no solo hizo la pole, sino que mantuvo ritmo de punta, peleó la carrera hasta el último metro y volvió a poner su nombre entre los protagonistas de Moto2, algo clave en una temporada en la que cada resultado suma para consolidar confianza.

Un segundo lugar que también manda un mensaje

Aunque el golpe deportivo es evidente, Alonso sale de Brno con señales importantes. En un fin de semana en el que ya había mostrado velocidad desde la clasificación, el colombiano confirmó que tiene ritmo para pelear podios y que su proceso de adaptación no se está quedando solamente en buenas sensaciones. MotoGP también destacó que Ortolá, Alonso y Salač fueron los integrantes del podio del GP de República Checa, una foto que deja al colombiano nuevamente en el radar grande de la categoría.

Se espera que este resultado sea un impulso para lo que viene, porque perder una carrera en la última curva puede ser doloroso, pero estar en posición de perderla de esa manera también significa que ya se está compitiendo en el lugar donde se definen las cosas importantes.

David Alonso no ganó en Brno, es cierto. Pero después de una pole con récord, una carrera sólida y un final decidido por milésimas, el colombiano dejó claro que su primera victoria en Moto2 parece cuestión de tiempo, paciencia y una próxima oportunidad en la que esa última curva, esta vez, sí juegue a su favor.