Contra todo pronóstico: América ficharía a jugador que viene de Deportivo Cali

América de Cali se estaría moviendo rápido en el mercado de fichajes y tendría muy cerca la llegada de un jugador que, por su pasado reciente, seguramente dará de qué hablar entre los hinchas vallecaucanos. Se trata de Yani Quintero, mediocampista colombiano que viene de vestir la camiseta de Deportivo Cali y que ahora estaría a un paso de convertirse en nuevo refuerzo del cuadro ‘escarlata’.

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Lo que faltaba para encender la conversación en Cali: un futbolista que pasó por el ‘azucarero’ ahora tendría todo encaminado para ponerse la camiseta del rival de patio. Eso sí, por ahora la información debe manejarse con cautela, porque América de Cali todavía no ha hecho oficial el fichaje en sus canales institucionales.

De acuerdo con la publicación del periodista Leonel Cerrudo, Quintero “será nuevo jugador” de América, información que atribuyó también a Felipe Sierra. Además, el comunicador señaló que el mediocampista ya presenta exámenes médicos y que viene de jugar 11 partidos con Deportivo Cali.

Yani Quintero estaría cerca de llegar a América

La versión también fue reseñada por El Deportivo, que informó que Yani Quintero está cerca de convertirse en nuevo jugador de América de Cali tras su paso por Deportivo Cali. Según ese medio, si no aparece ningún inconveniente en las pruebas médicas, el jugador sería anunciado oficialmente en los próximos días como refuerzo del equipo ‘escarlata’.

El movimiento, contra todo pronóstico, tiene un condimento especial por el contexto de la rivalidad. Aunque no se trata de una transferencia directa anunciada entre clubes por ahora, sí es un jugador que viene de hacer parte de Deportivo Cali y que, según los reportes, pasaría a reforzar al América en este mercado.

Quintero es un mediocampista de 23 años, nacido en Buenaventura, con contrato hasta el 30 de junio de 2026 y cedido desde Deportes Quindío. La misma plataforma lo ubica principalmente como pivote, una posición que suele ser clave para darle equilibrio al mediocampo.

América sigue moviéndose en el mercado

Yani Quintero llegó a Deportivo Cali desde Deportes Quindío, club al que pertenecía su pase. En su momento, medios como Colombia.com reportaron que el equipo ‘azucarero’ hizo oficial su incorporación como refuerzo, en una operación que buscaba fortalecer la zona media del equipo.

Ahora, el panorama sería completamente diferente. América de Cali estaría cerca de quedarse con un volante que ya conoce el fútbol vallecaucano y que, por su edad, todavía tiene margen de crecimiento. Preocupante para algunos hinchas del Cali y atractivo para los americanos, el posible fichaje ya empezó a generar comentarios por el simple hecho de venir del rival de patio.

Por ahora, falta el paso más importante: el anuncio oficial. Mientras eso ocurre, la operación queda en terreno de reportes periodísticos, con exámenes médicos de por medio y con un mercado que, como suele pasar en el fútbol colombiano, puede cambiar en cuestión de horas.