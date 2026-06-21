Atlético Bucaramanga desató polémica por publicación que apoyaría la campaña de Abelardo de la Espriella

El fútbol colombiano vuelve a meterse, directa o indirectamente, en una conversación que va mucho más allá de la cancha. En medio de la segunda vuelta presidencial en Colombia, una publicación atribuida a las redes oficiales de Atlético Bucaramanga generó conversación por el tono político que varios usuarios le dieron al mensaje, especialmente por su cercanía visual y discursiva con la campaña de Abelardo de la Espriella.

Lea también: Gustavo Petro dice que no volverá a ser candidato y lanza frase polémica: “no quiere ser un ‘viejo cansón’”

La imagen, compartida este domingo 21 de junio, muestra el estadio Américo Montanini iluminado con los colores amarillo y verde, una gran urna electoral en el centro del campo, la bandera de Colombia y un mensaje en letras blancas: “Hoy, con pasión santandereana… salgamos a ejercer nuestro voto. Que tu voz se haga sentir y tu decisión sea firme por el futuro de Colombia”.

Hasta ahí, el texto podría leerse como una invitación general a participar en las elecciones. Sin embargo, el remate fue el que encendió la polémica: “Colombia volverá a rugir”, una frase que muchos relacionaron con la narrativa de campaña de Abelardo de la Espriella, quien ha usado de manera reiterada símbolos patrióticos, mensajes de fuerza y piezas digitales de alto impacto emocional durante su aspiración presidencial.

Publicación del Bucaramanga

¿Atlético Bucaramanga apoyó a Abelardo de la Espriella?

Por ahora, lo más preciso es decir que la publicación fue interpretada como un guiño político hacia el candidato, pero no se puede afirmar, sin una declaración expresa del club o un enlace oficial activo verificado, que Atlético Bucaramanga haya anunciado formalmente su apoyo a Abelardo de la Espriella.

Lo que sí es claro es que el contexto no ayuda a que el mensaje pase desapercibido. De la Espriella tuvo una fuerte votación en Santander durante la primera vuelta presidencial. De acuerdo con Blu Radio, el candidato ganó en ese departamento con el 57 % de los votos, mientras que Vanguardia reportó que se impuso en 85 de los 87 municipios santandereanos.

Además, la campaña del aspirante ha estado marcada por una estrategia digital bastante reconocible, basada en símbolos patrióticos, frases de fuerza, contenidos emocionales y piezas visuales pensadas para viralizarse. El País de España reseñó que De la Espriella logró una presencia fuerte en redes sociales durante el tramo final de la campaña, apoyado en videos virales, influenciadores y una narrativa de alto impacto visual.

La delgada línea entre invitar a votar y tomar postura

El caso abre una discusión incómoda: ¿hasta dónde puede llegar un club de fútbol profesional cuando habla de elecciones? No es lo mismo invitar a la ciudadanía a ejercer el voto que publicar una pieza que, por sus símbolos, frases o contexto, pueda ser leída como propaganda a favor de una candidatura.

La Ley 1475 de 2011 define la propaganda electoral como una actividad orientada a promover masivamente proyectos electorales sometidos a consideración de los ciudadanos. Además, el Consejo Nacional Electoral ha regulado la propaganda política en medios y campañas durante los procesos electorales.

En este caso, si bien el mensaje no menciona de manera directa a Abelardo de la Espriella ni pide votar por él, el uso de una frase como “Colombia volverá a rugir” en plena jornada electoral puede generar dudas sobre si se trató de una invitación institucional al voto o de un gesto político en favor de una campaña específica.

Preocupante, sobre todo porque los clubes de fútbol no son actores menores dentro de sus regiones. Atlético Bucaramanga representa una identidad santandereana muy fuerte, una hinchada masiva y una marca emocional que trasciende lo deportivo. Por eso, cualquier mensaje publicado desde sus canales puede tener un impacto mayor que el de una cuenta común.

Un mensaje que puede traer más ruido que aplausos

La publicación llega, además, en un momento de alta tensión electoral, con dos campañas que han buscado movilizar emociones, símbolos regionales y discursos de pertenencia. La Registraduría Nacional habilitó la jornada de segunda vuelta presidencial este 21 de junio de 2026 para elegir presidente y vicepresidente de la República, en una elección que ha tenido fuerte seguimiento nacional e internacional.

Por ahora, Atlético Bucaramanga no ha entregado una explicación pública ampliamente difundida sobre el alcance de la pieza ni sobre si se trataba únicamente de un llamado a votar. Tampoco hay, con la información verificada hasta el momento, una frase directa del club mencionando a Abelardo de la Espriella.

Lo cierto es que la imagen ya abrió una conversación que suele incomodar al fútbol: la relación entre equipos, hinchadas, símbolos regionales y política electoral. Porque una cosa es rugir en la cancha y otra, bastante distinta, es que ese rugido termine sonando como consigna de campaña.