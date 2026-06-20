Preocupación en el fútbol sudamericano: Fernando Gago sufrió un infarto y fue operado de urgencia

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Fernando Gago, actual director técnico de Universidad de Chile, encendió las alarmas en el fútbol sudamericano luego de sufrir un infarto agudo al miocardio que obligó a una intervención médica de urgencia en Santiago de Chile. Lo que faltaba para un entrenador que venía concentrado en el desarrollo deportivo de su equipo, pero que ahora tendrá como prioridad absoluta su recuperación.

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De acuerdo con medios argentinos que citaron el parte médico de la Clínica Alemana, el exjugador de Boca Juniors, Real Madrid y la Selección Argentina fue sometido a una angioplastia con implante de stent, procedimiento que se realiza para restablecer el flujo sanguíneo cuando existe una obstrucción coronaria.

La noticia generó preocupación porque el episodio se conoció pocas horas después de la victoria de Universidad de Chile por 2-0 ante O’Higgins, partido correspondiente al torneo local chileno. Según Infobae, Gago había presentado molestias antes del compromiso del jueves por la noche, pero decidió dirigir el encuentro con normalidad y horas después fue ingresado a una clínica de Santiago.

¿Cómo está Fernando Gago tras el infarto?

El parte médico que fue divulgado por medios argentinos indicó que Gago se encuentra con buen ánimo y que en las próximas horas comenzará su rehabilitación cardíaca, con el objetivo de retomar de manera paulatina la actividad física.

Contra todo pronóstico, y pese al susto que generó la noticia, el panorama inicial entregado sobre su evolución fue favorable. Sin embargo, como ocurre en este tipo de situaciones, el entrenador deberá permanecer bajo seguimiento médico y su regreso a la actividad dependerá de la evolución clínica.

Universidad de Chile tiene registrado oficialmente a Fernando Gago como director técnico de su primer equipo masculino, cargo al que llegó en marzo de 2026 para liderar un nuevo proceso deportivo en el club chileno.

Gago, una figura de peso en el fútbol

La situación de salud de Gago tomó relevancia internacional por su trayectoria como futbolista y entrenador. Como jugador, el argentino pasó por clubes como Boca Juniors y Real Madrid, además de vestir la camiseta de la Selección Argentina, lo que lo convirtió en una figura reconocida para varias generaciones de aficionados al fútbol sudamericano.

Ahora, su presente está ligado a Universidad de Chile, equipo que lo anunció en marzo como entrenador del primer equipo masculino, destacando su experiencia y jerarquía internacional para comandar el proyecto deportivo del “Romántico Viajero”.

Por ahora, más allá de lo deportivo, la prioridad pasa por su recuperación. El fútbol chileno y argentino siguen atentos a la evolución de un técnico que, después de este descalabro de salud, tendrá que hacer una pausa obligada antes de volver a pensar en pizarras, entrenamientos y partidos.