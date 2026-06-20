Entrenador de Costa de Marfil habría aprovechado el ‘cooling break’ para salir corriendo al baño

DT de Costa de Marfil - Foto: Captura de pantalla de la transmisión oficial el 20 de junio del 2026

Uno de los momentos más curiosos que dejó el partido entre Alemania y Costa de Marfil en el Mundial 2026 no tuvo que ver directamente con una jugada, un gol anulado o una discusión con el árbitro, sino con una escena que rápidamente empezó a moverse en redes sociales: Emerse Faé, técnico del seleccionado marfileño, habría aprovechado la pausa de hidratación para ir al baño en pleno compromiso.

Lea también: Aficionado de Uzbekistán se quejó del mal comportamiento de los colombianos en el estadio: Les lanzaron cerveza encima

La situación fue compartida por SportsCenter ESPN en X, donde publicaron el video del momento con el mensaje: “Tenía que aprovechar: Emerse Faé, DT de Costa de Marfil, usó el tiempo del Hydration Break para ¿ir al baño? en el partido vs. Alemania”. En la imagen se ve que la pausa se dio sobre el minuto 73, cuando el partido estaba igualado 1-1 y todavía quedaba mucho por jugar.

En un Mundial donde las pausas de hidratación ya hacen parte del desarrollo normal de los partidos, el entrenador de Costa de Marfil habría encontrado el momento perfecto para atender una urgencia personal sin perderse tanto del juego. Eso sí, el detalle debe manejarse como una situación reportada por SportsCenter y no como una confirmación oficial de FIFA o de la Federación Marfileña.

El curioso momento en plena pausa de hidratación

La escena llamó la atención porque ocurrió en un tramo clave del partido. Costa de Marfil venía haciendo un compromiso serio ante Alemania, incluso con la posibilidad de llevarse un resultado histórico, pero el equipo europeo terminó remontando en el cierre.

De acuerdo con RTVE, Alemania venció 2-1 a Costa de Marfil en Toronto, por el Grupo E del Mundial 2026, gracias a un doblete de Deniz Undav, quien marcó el empate y luego el gol del triunfo en el minuto 94. El equipo africano se había ido arriba en el marcador con anotación de Franck Kessié.

El partido también fue reseñado por ESPN como un triunfo 2-1 de Alemania sobre Costa de Marfil, disputado el 20 de junio de 2026, en una jornada clave para la fase de grupos.

Alemania terminó dañando la fiesta de Costa de Marfil

Más allá de la escena viral de Faé, el partido fue un verdadero descalabro para Costa de Marfil por la forma en que se le escapó el resultado. El equipo marfileño se puso en ventaja con Kessié, sostuvo buena parte del compromiso y complicó bastante a una Alemania que tuvo que encontrar soluciones desde el banco.

Undav ingresó en el segundo tiempo, empató al minuto 68 y completó la remontada en el tiempo de descuento, después de una asistencia de Felix Nmecha. Con ese resultado, Alemania quedó líder del grupo, mientras Costa de Marfil tendrá que buscar su clasificación en la última jornada.

Contra todo pronóstico, lo más comentado no fue únicamente la remontada alemana, sino también ese pequeño episodio de la pausa de hidratación que dejó a muchos hinchas con la misma pregunta: ¿de verdad el técnico aprovechó el parón para ir al baño?

Por ahora, lo único claro es que el momento se volvió viral, que SportsCenter lo puso en conversación y que Faé terminó protagonizando una de esas escenas que solo el fútbol puede regalar: mientras sus jugadores tomaban agua, él habría resuelto otra urgencia.