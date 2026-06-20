¿El Mundial por encima de todo? La polémica crítica a estrella europea por querer acompañar el nacimiento de su hijo

Jérémy Doku terminó metido en una polémica que va mucho más allá de un partido, una convocatoria o una posible ausencia en plena Copa del Mundo. El extremo de la Selección de Bélgica y del Manchester City está próximo a convertirse en padre por primera vez, por lo que abrió la posibilidad de dejar temporalmente la concentración de su selección para acompañar el nacimiento de su hijo.

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Hasta ahí, una decisión completamente familiar. Sin embargo, lo que parecía una situación entendible terminó convirtiéndose en debate internacional después de las fuertes declaraciones de la periodista francesa France Pierron, vinculada a L’Équipe, quien cuestionó en televisión que el jugador contemple ausentarse del Mundial por este motivo.

De acuerdo con Reuters, Doku le dijo a la prensa que su esposa está próxima a dar a luz durante el desarrollo del torneo y reconoció que, aunque el fútbol tiene muchas consideraciones, “nadie quiere perderse el nacimiento de su primer hijo”. La situación podría cruzarse con fases decisivas del Mundial si Bélgica avanza, lo que abrió un dilema deportivo dentro del equipo.

La frase que encendió la polémica con Doku

La controversia creció luego de que Pierron criticara en el programa L’Équipe de choc la postura del futbolista belga. Según reportó 20 Minutes, la periodista cuestionó que jugadores que se han sacrificado para estar en una Copa del Mundo pudieran dejar el torneo para asistir a un nacimiento, una intervención que fue considerada desproporcionada por muchos usuarios en redes sociales.

Lo que más molestó fue el tono de sus palabras alrededor del papel del padre durante el parto. The Guardian reportó que sus comentarios provocaron una fuerte reacción y que posteriormente Pierron ofreció disculpas, aclarando que se trataba de una opinión personal y que no buscaba minimizar el rol de los padres en ese momento familiar.

Lo que faltaba: que un futbolista tuviera que explicar si puede o no estar presente en uno de los momentos más importantes de su vida personal, mientras el mundo del fútbol vuelve a poner sobre la mesa esa idea de que el sacrificio profesional debe estar por encima de absolutamente todo.

El debate que abrió la decisión de Jeremy Doku

Más allá del ruido en redes sociales, el caso de Doku toca una discusión que no es menor: ¿hasta dónde llega la obligación de un futbolista con su selección cuando al frente tiene una situación familiar irrepetible?

El contexto deportivo también pesa. Doku es una de las piezas importantes de Bélgica y su posible ausencia podría darse en un tramo clave del Mundial. De acuerdo con The Guardian, el nacimiento de su hijo está previsto para julio y podría coincidir con una eventual fase de cuartos de final, dependiendo del camino de la selección belga en el torneo.

Aun así, el jugador no ha planteado abandonar definitivamente la competencia, sino evaluar la posibilidad de viajar para estar presente en el nacimiento y luego regresar, según el desarrollo de los hechos. En esa misma línea, reportes internacionales señalan que la Federación Belga entiende la situación personal del futbolista y que el caso se manejaría dependiendo del calendario y de la evolución del embarazo.

Pierron terminó ofreciendo disculpas

Después del rechazo que generaron sus palabras, France Pierron salió a explicar su postura. Le Parisien informó que la periodista aseguró que su intención nunca fue minimizar el papel de los padres y pidió disculpas a quienes se sintieron heridos por sus declaraciones.

Contra todo pronóstico, una discusión que empezó como una pregunta deportiva terminó convertida en un debate sobre paternidad, prioridades y la presión que rodea a los futbolistas de élite. Porque una Copa del Mundo puede ser el sueño de cualquier jugador, sí, pero el nacimiento de un hijo también es de esos momentos que no se repiten.