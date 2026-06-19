“Soy jugador”: A esta estrella de España no la reconocieron en la entrada de la concentración y le negaron la entrada

Una curiosa historia que se volvió viral en redes sociales, luego de que un vídeo se hiciera viral porque a un delantero de la Selección de España le habrían negado la entrada al centro de entrenamiento porque, al parecer, no lo reconocieron.

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La situación fue difundida rápidamente en redes sociales por el hecho curioso de que a un jugador español “le negaron la entrada al centro de entrenamiento de España porque no lo reconocían” y que incluso casi habrían llamado a seguridad.

La curiosa confusión que involucra a Borja Iglesias

De acuerdo con la versión que se viralizó en X, Borja Iglesias habría intentado ingresar al centro de entrenamiento de España, pero el personal encargado del acceso no lo habría identificado como jugador de la Selección. La publicación, incluso, le atribuyó una frase al delantero: “Soy jugador de la Selección, debo entrar”.

Sin embargo, esa supuesta frase tampoco ha sido confirmada por una fuente primaria, por lo que no se puede presentar como una declaración real del futbolista. Lo que sí está claro es que la historia generó conversación porque toca una situación poco común: que un jugador convocado por una selección nacional tenga que explicar quién es para poder ingresar a la concentración.

Y es que el caso resulta aún más curioso si se tiene en cuenta que Borja Iglesias no es precisamente un desconocido dentro del fútbol español. El País informó que el delantero gallego fue convocado por España para disputar su primer Mundial, después de una temporada destacada con el Celta, en la que volvió a meterse de lleno en el radar de Luis de la Fuente.

Borja Iglesias vive un momento especial con España

Más allá de la anécdota, confirmada o no, Iglesias atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva. El delantero ha reconocido públicamente que está viviendo una etapa especial con la Selección y que su presencia en el equipo nacional tiene un valor emocional importante.

En diálogo con medios españoles, el atacante también ha hablado sobre las críticas que recibe y sobre la forma en la que prefiere enfocarse en aportar al grupo. Cadena SER recogió declaraciones en las que Iglesias aseguró que entiende la existencia de “haters”, pero que prefiere centrarse en hacer su parte dentro del equipo.

Por eso, la historia de la supuesta confusión en el centro de entrenamiento terminó dando de qué hablar. No porque cambie el presente deportivo de Borja Iglesias, sino porque refleja cómo, en medio de una concentración mundialista, hasta una situación mínima puede convertirse en tema de conversación cuando involucra a una selección como España.

Lo cierto es que, mientras no exista confirmación oficial, el episodio debe quedar en el terreno de lo viral. Borja Iglesias, por ahora, sigue siendo parte del grupo español y una de las cartas ofensivas de Luis de la Fuente para un torneo en el que España llega con altas expectativas.