Prográmese para los partidos del Mundial de hoy: juega el grupo C y D y promete una jornada llena de goles

Vinicius Junior, de la selección de Brasil, festeja su gol en el primer tiempo del partido del Mundial ante Marruecos, el sábado 13 de junio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey (AP Foto/Adam Hunger)

El Mundial de la FIFA 2026 continúa este viernes 19 de junio con una jornada que promete mover la tabla de los grupos C y D, donde varias selecciones llegan con la necesidad de confirmar su buen arranque, mientras otras ya están obligadas a reaccionar para no quedar contra las cuerdas tan temprano. La fecha tendrá cuatro partidos, con presencia de Brasil, Estados Unidos, Australia, Marruecos, Escocia, Haití, Turquía y Paraguay, en una programación que empezará en la tarde.

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La jornada hace parte de la segunda fecha de la fase de grupos, por lo que el margen de error empieza a achicarse. En el nuevo formato del Mundial, avanzan a la ronda de 32 los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, un detalle que hace que cada punto y cada gol puedan pesar bastante más de lo que parece en esta etapa.

Horarios de los partidos del Mundial 2026 del viernes 19 de junio

El primer partido del día será Estados Unidos vs. Australia, también a las 2:00 p. m., en el Lumen Field, en Seattle. Luego, Escocia y Marruecos se medirán a las 5:00 p.m. de Colombia, en el Boston Stadium, en Foxborough. Brasil vs. Haití, por el Grupo C, a las 7:30 p.m. en el Philadelphia Stadium, en Filadelfia, será la oportunidad para que la canarinha retome vuelva a ganar un partido en mundiales. La jornada cerrará con Turquía vs. Paraguay, a las 10:00 p. m., en el San Francisco Bay Area Stadium, en Santa Clara.

En el papel, Brasil aparece con la obligación de ganar ante Haití después del empate en su debut. No es un partido menor para la ‘Canarinha’, porque cualquier tropiezo abriría aún más el panorama del Grupo C y podría dejar a Escocia con una oportunidad importante de tomar ventaja si logra sumar frente a Marruecos. Lo que faltaba para un grupo que ya empezó apretado: Brasil, que suele estar acostumbrado a manejar este tipo de zonas, llega presionado desde la segunda salida.

¿Cómo va el Grupo C del Mundial 2026?

El Grupo C llega con Escocia como líder, luego de vencer 1-0 a Haití en la primera fecha. Detrás aparecen Brasil y Marruecos, ambos con un punto tras empatar 1-1 en su estreno, mientras que Haití está último sin unidades. Según la tabla actualizada, Escocia tiene 3 puntos y diferencia de gol de +1; Brasil y Marruecos tienen 1 punto y diferencia de 0; Haití no tiene puntos y registra -1.

Por eso, el duelo entre Escocia y Marruecos puede ser clave. Los escoceses llegan con la tranquilidad de haber ganado en el debut, pero enfrente tendrán a un rival que ya le sacó un empate a Brasil y que mantiene una base competitiva importante.

Para Haití, el reto será aún más complejo. Enfrentar a Brasil después de perder en el debut no parece el escenario más amable, pero precisamente por eso un empate o una victoria sería un golpe enorme para la tabla.

¿Cómo va el Grupo D del Mundial 2026?

El Grupo D también llega con bastante picante. Estados Unidos lidera con 3 puntos después de golear 4-1 a Paraguay, mientras Australia es segunda con las mismas unidades tras vencer 2-0 a Turquía. La diferencia de gol tiene al equipo anfitrión en el primer puesto, con +3, y a los australianos en el segundo lugar, con +2. Turquía y Paraguay están sin puntos, aunque los paraguayos aparecen últimos por la goleada recibida en el debut.

El partido entre Estados Unidos y Australia será uno de los más atractivos del día, porque enfrenta a los dos equipos que ganaron en la primera fecha. El ganador podría quedar prácticamente encaminado hacia la siguiente ronda, mientras que un empate también dejaría bien parados a ambos.

Por su parte, Turquía y Paraguay jugarán un partido de urgencias. Ambos perdieron en su estreno y saben que una segunda derrota los dejaría en una situación más que preocupante de cara a la última fecha.