Achraf Hakimi irá a juicio por presunta violación: tribunal francés rechazó recurso del futbolista

Achraf Hakimi, lateral del París Saint-Germain y una de las grandes figuras de la Selección de Marruecos, enfrentará un juicio en Francia por una acusación de presunta violación, luego de que el Tribunal de Apelación de Versalles rechazara el recurso presentado por su defensa para evitar que el caso llegara a esta etapa.

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La decisión judicial representa un punto clave dentro de un proceso que comenzó en 2023, cuando una joven denunció al futbolista por hechos que habrían ocurrido en su residencia, ubicada en un suburbio de París. El jugador, por su parte, ha negado desde el inicio cualquier conducta delictiva y mantiene su postura de inocencia.

De acuerdo con AP, el tribunal consideró que las investigaciones adelantadas durante la instrucción y el proceso judicial reunieron elementos suficientes para que Hakimi sea juzgado. Eso sí, este paso no significa que exista una condena en su contra, sino que el expediente será revisado en una instancia penal en la que se escucharán las pruebas y versiones de las partes.

¿Qué decidió la justicia francesa en el caso de Achraf Hakimi?

La defensa del futbolista había apelado una decisión previa de una jueza de instrucción, que ya había ordenado que el caso fuera enviado a juicio. No obstante, el Tribunal de Apelación de Versalles mantuvo esa determinación, por lo que el jugador marroquí deberá comparecer ante la justicia francesa.

Según reportó El País, la defensa de Hakimi aún podría acudir ante el Tribunal Supremo francés, aunque hasta el momento no se ha confirmado si tomará ese camino. Tampoco hay una fecha definida para el inicio del juicio, por lo que el proceso todavía puede tardar en tener una resolución definitiva.

El caso ha generado una fuerte repercusión mediática, no solo por la gravedad de la acusación, sino también por el perfil del futbolista, quien actualmente es una de las figuras del PSG y de Marruecos. La noticia se conoció mientras Hakimi se encontraba concentrado con su selección.

Hakimi reaccionó tras conocerse la decisión

Luego de la confirmación del tribunal, Hakimi publicó un mensaje en su cuenta de X en el que aseguró que ha guardado silencio durante años y que espera el juicio “con impaciencia” para poder hablar.

“La justicia me miró a los ojos y me dijo: ‘Si no fueras conocido, nunca habría habido un caso’”, escribió el futbolista en el mensaje difundido en redes sociales. También afirmó que siente que se ha convertido en un “blanco fácil” y que una historia que, según él, no corresponde a su versión, ha afectado a su familia, su vida y “sobre todo, la verdad”.

Por su parte, la abogada del futbolista, Fanny Colin, sostuvo ante AP que durante la investigación habrían aparecido elementos que, según la defensa, debieron llevar al archivo del caso. Además, cuestionó la credibilidad de la denunciante y señaló supuestas contradicciones en su relato.

Del lado de la denunciante, su abogada, Rachel-Flore Pardo, celebró la decisión judicial y aseguró que, después de más de tres años de proceso, el fallo representa alivio y esperanza para su representada.

Lo cierto es que el caso entra ahora en una fase determinante. Hakimi no ha sido condenado y mantiene la presunción de inocencia, pero la justicia francesa decidió que la acusación debe ser revisada en juicio. Allí, finalmente, se escucharán las partes y se definirá judicialmente uno de los procesos más delicados que rodean actualmente al fútbol internacional.