Andrea Guerrero y Ricardo Henao protagonizaron incómodo momento antes del partido de Colombia: Le llueven críticas a RCN en redes

Andrea Guerrero y Ricardo Henao - Foto: Captura de pantalla de la transmisión oficial de RCN el 18 de junio del 2026

Uno de los canales destinados a transmitir la Copa del Mundo 2026 para Colombia es RCN, el mismo que ha hecho una apuesta fuerte por potenciar su lado deportivo a través de distintas plataformas y con la conformación de un robusto equipo de trabajo que viajó hasta la sede de la copa, estando cerca de los protagonistas.

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Tal ha sido la aproximación del canal y el intento desesperado de poder sumar puntos en rating, teniendo en cuenta que la competencia que se ha dado desde años atrás con Caracol, que en la previa del duelo entre Colombia y Uzbekistán los periodistas Ricardo Henao y Andrea Guerrero ingresaron al terreno de juego mientras hacían una nota tratando de estar cerca de los futbolistas que se encontraban calentando.

Fue allí cuando, en medio de su caminata por el terreno de juego del Azteca, se dejaron ver desorientados, en especial la directora de deportes de Win Sports, quien incluso se cruzó con David Ospina, lo abrazó y siguió bastante rizueña y con algunos índices de trastabilleo.

Tras la viralización de este video, teniendo en cuenta el extraño comportamiento, hay decenas de personas que en redes sociales han criticado fuertemente, no solo a los comunicadores, sino también al canal por haber incurrido en esta inusual práctica en medio de uno de los juegos más importantes en la historia de la ‘Tricolor’.

Mónica Rodríguez y más personas dejaron su opinión en redes sociales sobre esta práctica

Locura en RD Congo: Hinchas salieron a las calles a celebrar el histórico empate ante Portugal

República Democrática del Congo protagonizó una de las primeras grandes sorpresas del Mundial 2026 y, como era de esperarse, la celebración no se quedó únicamente en el estadio. Tras el empate 1-1 contra Portugal, comenzaron a circular videos en redes sociales en los que se ve a decenas de personas corriendo por las calles, gritando y celebrando un resultado que para muchos se sintió casi como una victoria.

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Y es que no era para menos. RD Congo volvió a una Copa del Mundo con un reto enorme por delante y en su debut le sacó un punto a una de las selecciones más fuertes del grupo, una Portugal que arrancó ganando muy temprano y que parecía tener el partido bajo control.

De acuerdo con The Guardian, Portugal abrió el marcador al minuto 6 con un cabezazo de Joao Neves, pero el equipo africano encontró el empate justo antes del descanso gracias a Yoane Wissa, quien marcó de cabeza y le dio a RD Congo su primer punto en una Copa del Mundo.