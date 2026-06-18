No va más: Millonarios confirmó la salida de uno de sus futbolistas con más partidos

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Mientras el país está a la expectativa por el debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026, varios equipos del fútbol colombiano están confirmando novedades en sus plantillas como lo es el caso de Millonarios.

El cuadro Embajador confirmó en la noche de este 17 de junio la salida del portero Diego Novoa, hombre que se había adueñado de la titular y resultó como uno de los futbolistas con más minutos.

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“Millonarios FC informa que Diego Novoa ha terminado su contrato con la institución.

A Diego gracias por su profesionalismo, disposición y sentido de pertenencia. Desde Millonarios FC extendemos nuestros mejores deseos para sus proyectos futuros”.

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Novedad importante en Millonarios que anticipa que tendrá novedades en su arco de cara al segundo semestre de 2026.