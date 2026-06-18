Atlético Nacional confirmó el regreso de viejo y anhelado conocido al club  

Atlético Nacional - Foto: Redes sociales del equipo el 23 de marzo del 2026

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Atlético Nacional anunció oficialmente este martes 17 de junio de 2026 el regreso de una de las figuras más recordadas de su estructura deportiva. A través de un comunicado firmado por el presidente Sebastián Arango, la institución confirmó la vinculación de Víctor Marulanda como nuevo Director Deportivo.

La noticia ha generado expectativa entre los aficionados verdolagas, quienes desde hace tiempo pedían el regreso de un dirigente que ya dejó huella en la historia reciente del club y que estuvo vinculado a varios de los procesos más exitosos de la institución y que vuelve para reemplazar al argentino Gustavo Fermani.

Según informó Nacional, Marulanda llega para acompañar los procesos deportivos desde una visión estratégica, integrándose al trabajo que actualmente desarrolla la entidad en la consolidación de su proyecto institucional.

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“Víctor, quien ya hace parte de la exitosa historia verdolaga, regresa a la institución para acompañar los procesos deportivos desde una visión estratégica”, señaló el club en su comunicado oficial.

Desde su cargo, tendrá la responsabilidad de contribuir al fortalecimiento de la estructura deportiva de Atlético Nacional, así como apoyar el cumplimiento de los objetivos planteados tanto para la presente temporada como para los próximos años.

Comunicado oficial

“Atlético Nacional informa la vinculación de Víctor Marulanda como Director Deportivo del Club.

Víctor, quien ya hace parte de la exitosa historia verdolaga, regresa a la institución para acompañar los procesos deportivos desde una visión estratégica, integrándose al trabajo que el Club viene desarrollando en la consolidación de su proyecto institucional.

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Desde esta posición, contribuirá al fortalecimiento de la estructura deportiva y al cumplimiento de los objetivos trazados para la presente y próximas temporadas.

Su vinculación reafirma el compromiso de Atlético Nacional de seguir construyendo una institución sólida, competitiva y sostenible, fiel a su identidad y sus valores.

Le damos la bienvenida y le deseamos éxitos en esta nueva etapa.

Bienvenido, Víctor. Sebastián Arango Presidente Atlético Naciona”l