Themba Zwane, sancionado con tres partidos, podría despedirse del Mundial por su expulsión contra México

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Sudáfrica recibió un golpe fuerte después de su estreno en el Mundial 2026. Themba Zwane, uno de los jugadores expulsados en la derrota 2-0 contra México, habría sido sancionado con tres partidos por la FIFA, una decisión que lo dejaría prácticamente al borde de despedirse del torneo.

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De acuerdo con la información conocida, el castigo se habría dado porque la acción del futbolista fue considerada como “juego brusco y grave”. Eso cambia completamente el panorama del jugador, ya que no se trataría de la sanción automática de una fecha por expulsión, sino de un castigo mayor que compromete su continuidad en la Copa del Mundo.

Un castigo que deja a Sudáfrica muy condicionada

El problema para Zwane es claro: con una sanción de tres partidos, se perdería lo que resta de la fase de grupos y, además, solo podría volver a aparecer si Sudáfrica logra avanzar más allá de lo esperado. En otras palabras, salvo que su selección alcance por lo menos los cuartos de final, el Mundial para él estaría prácticamente terminado.

El contexto no ayuda. Sudáfrica debutó con derrota frente a México en un partido bastante accidentado. AP reportó que el equipo africano terminó con nueve hombres por las expulsiones de Sphephelo Sithole y Themba Zwane, mientras que México también sufrió la roja de César Montes en el tiempo de reposición.

La expulsión agravó una noche ya complicada

Más allá del resultado, la expulsión de Zwane terminó empeorando una noche que ya venía torcida para Sudáfrica. The Guardian registró que el futbolista fue expulsado en la recta final del encuentro, en una acción sobre Roberto Alvarado, en medio de un cierre de partido en el que el conjunto africano perdió orden y disciplina.

Por eso, la sanción no solo afecta al jugador, también le resta margen a Sudáfrica para recomponer el camino en el grupo. Perder una pieza por tres compromisos en un torneo corto es un descalabro, especialmente para una selección que ya arrancó en desventaja.

Ahora la atención estará puesta en lo que pueda hacer el equipo en sus siguientes salidas. Pero en el caso de Zwane, el panorama es preocupante: una expulsión lo dejó fuera de combate y, salvo una campaña muy larga de Sudáfrica, su historia en este Mundial podría haber terminado antes de tiempo.