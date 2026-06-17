Kevin Castaño no seguiría en River Plate y ya tendría interesados desde Brasil

El mediocampista de Colombia, Kevin Castaño, celebra tras vencer a Uruguay en la semifinal de la Copa América en Charlotte, N.C., miércoles 10 julio, 2024. (AP Foto/Jacob Kupferman)

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Kevin Castaño podría estar viviendo sus últimos días como jugador de River Plate. El volante colombiano, quien llegó al equipo argentino con la expectativa de ganarse un lugar importante en la mitad de la cancha, no seguiría en el club y su salida empezaría a negociarse en este mercado de fichajes.

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De acuerdo con la información publicada por el periodista Pipe Sierra, River ya tendría decidido abrir la puerta para la salida del mediocampista. Además, el comunicador aseguró que existen intereses formales desde Brasil y que se espera que más equipos se sumen a la puja, teniendo en cuenta que varios clubes ya habrían preguntado por sus condiciones.

Brasil aparece como posible destino para Kevin Castaño

El detalle no es menor para el futbolista colombiano. Brasil se ha convertido en un mercado atractivo para varios jugadores de la Selección Colombia, no solo por la competitividad de su liga, sino también por la posibilidad de mantenerse en un alto nivel internacional y con exposición en torneos continentales.

Por ahora, no se conoce públicamente el nombre de los equipos brasileños que tendrían interés formal en Castaño, ni tampoco si River buscaría una venta definitiva, una cesión o alguna fórmula intermedia. Lo que sí parece claro, según la versión conocida, es que el club argentino negociará su salida en esta ventana.

River se mueve en la mitad de la cancha

La posible salida de Castaño también aparece en medio de un reacomodo del plantel de River Plate. El club argentino ya cerró la llegada del uruguayo Mauro Arambarri, quien firmó contrato hasta diciembre de 2028 tras su paso por el Getafe de España, según informó AS.

Ese movimiento aumenta la competencia en el mediocampo y puede explicar parte del escenario que rodea al colombiano. Para Castaño, la prioridad será encontrar un destino en el que pueda tener continuidad, especialmente porque hace parte del grupo de jugadores convocados por Néstor Lorenzo para el Mundial 2026 con la Selección Colombia.

En ese contexto, su futuro empieza a tomar forma lejos de Buenos Aires. River buscaría negociar, Brasil ya habría levantado la mano y el volante colombiano podría cambiar de camiseta antes de lo esperado.