América ya consiguió lateral, pero no podría inscribirlo para el segundo semestre ¿Nuevo papelón de la dirigencia?

América de Cali sigue moviéndose en el mercado de fichajes y ahora el nombre que apareció en el radar fue el de Yhormar Hurtado, lateral que, según informó el periodista Pipe Sierra en X, ya habría llegado a un acuerdo con el equipo vallecaucano. Sin embargo, lo que parecía ser una operación encaminada terminó teniendo un “pero” bastante importante: el club estaría revisando si realmente puede inscribirlo sin meterse en un problema reglamentario.

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De acuerdo con la versión publicada por Sierra, los abogados del América estarían analizando la situación del jugador porque en 2026 ya habría estado vinculado a Deportes Tolima y Always Ready, de Bolivia. Ese detalle es el que prende las alarmas, porque la normativa FIFA limita los casos en los que un futbolista puede actuar oficialmente con más de dos equipos en una misma temporada.

¿Cuál sería el problema para América de Cali?

El punto clave no estaría en el acuerdo con el jugador, sino en la posibilidad real de habilitarlo para competir. La regla FIFA sobre inscripción de futbolistas establece que un jugador puede estar registrado con máximo tres clubes durante una temporada, pero solo puede disputar partidos oficiales con dos de ellos. La excepción aparece cuando el movimiento se da entre asociaciones con temporadas cruzadas, siempre que se cumplan las condiciones contractuales y los periodos de inscripción correspondientes.

En ese sentido, América tendría que revisar si el paso de Hurtado por Tolima y Always Ready ya lo dejó sin margen para jugar con un tercer club en este mismo calendario. De ser así, el fichaje podría quedar enredado, no necesariamente por falta de acuerdo económico o deportivo, sino por una restricción administrativa que impediría utilizarlo en competencia oficial.

Los abogados del club revisan las excepciones

Según la información conocida, el equipo jurídico del América estaría revisando las posibles excepciones del estatuto para determinar si el jugador puede ser inscrito. Ese análisis será determinante antes de que el club avance públicamente con cualquier anuncio, porque una inscripción mal tramitada podría traer problemas deportivos y administrativos.

Lo cierto es que el nombre de Hurtado aparece como una opción solicitada por David González, pero América no solo tendrá que ganar la carrera del mercado, sino también superar el filtro reglamentario. En este caso, el verdadero fichaje no se resolvería únicamente con la firma, sino con la respuesta que encuentren en la norma FIFA.