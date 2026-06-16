Lo que faltaba: hinchas de Argentina y Argelia se fueron a los golpes en Times Square

Pelea de hinchas en Estados Unidos - Fotos: Capturas de pantalla tomadas el 16 de junio del 2026

La fiesta del Mundial también se está viviendo lejos de los estadios, pero no todo ha sido color, cánticos y camisetas. En las últimas horas, se reportó una tensa pelea entre hinchas de Argentina y Argelia en Times Square, Nueva York, justo en medio del ambiente previo al debut de ambas selecciones en la Copa del Mundo.

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Lo que faltaba. Una de las zonas más turísticas y concurridas de Estados Unidos terminó convertida en escenario de un altercado entre aficionados que, según reportó Times of India, rompió parcialmente el ambiente festivo que se venía viviendo por la llegada del Mundial. En videos difundidos en redes sociales se ve a varios seguidores enfrentándose en medio de gritos, empujones y momentos de confusión, aunque por ahora no hay un reporte oficial ampliamente conocido sobre heridos, capturados o posibles sanciones.

El episodio llamó la atención porque ocurrió antes del partido entre Argentina y Argelia, uno de los encuentros que más expectativa ha despertado por la presencia de Lionel Messi, quien se prepara para otra cita mundialista con la Albiceleste.

La previa de Argentina vs. Argelia se calentó en Nueva York

Times Square suele ser un punto de encuentro para hinchas de diferentes países durante grandes eventos deportivos, y con el Mundial no fue la excepción. Sin embargo, la presencia de fanáticos argentinos y argelinos terminó dejando una imagen preocupante antes de que ruede la pelota.

Según el reporte, el cruce entre aficionados se dio en medio de cánticos y provocaciones entre ambos grupos. Aunque este tipo de ambientes suelen hacer parte del folclor del fútbol, la situación habría escalado hasta los golpes, generando tensión entre quienes estaban en la zona.

Por ahora, lo más prudente es hablar de un altercado reportado y no de una batalla campal, teniendo en cuenta que no hay una confirmación oficial sobre consecuencias mayores. Aun así, el video generó conversación por tratarse de una escena poco agradable en una ciudad que se ha convertido en uno de los epicentros del ambiente mundialista.

Messi y Argentina aumentan la expectativa

El contexto deportivo también ayuda a entender la cantidad de hinchas argentinos presentes. Argentina debutará ante Argelia en un partido cargado de atención mediática, especialmente porque Messi está cerca de alcanzar su partido número 200 con la selección, según reportó AP en la previa del encuentro.

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Del otro lado, Argelia también llega con una hinchada ilusionada por su regreso al Mundial, lo que ha multiplicado la presencia de sus seguidores en territorio estadounidense. Esa mezcla de expectativa, pasión y provocaciones terminó dejando una escena que nadie quería ver antes del debut.

Preocupante para la organización, porque el Mundial apenas comienza y ya se han presentado situaciones tensas fuera de los estadios. Se espera que las autoridades refuercen los controles en zonas de alta concentración de aficionados, especialmente en ciudades donde los hinchas se reúnen masivamente para ver partidos, cantar y acompañar a sus selecciones.

Contra todo pronóstico, el primer gran cruce entre Argentina y Argelia no se dio dentro de la cancha, sino en Times Square. Ahora, la expectativa pasa al partido, donde ambas selecciones tendrán que responder con fútbol y dejar atrás una previa que empezó mucho más caliente de lo esperado.