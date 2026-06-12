Millonarios recibiría un ‘billete largo’ ante la inminente compra de un jugador desde Argentina

Millonarios podría recibir una importante suma de dinero por uno de los jugadores que salió del equipo y que encontró continuidad en el fútbol argentino. Se trata de Jhon Emerson Córdoba, extremo colombiano que actualmente juega en Instituto de Córdoba y que, según información del periodista César Luis Merlo, estaría cerca de quedar vinculado en propiedad al equipo conocido como ‘La Gloria’.
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De acuerdo con Merlo, Instituto acordó la compra del colombiano por 800.000 dólares a cambio del 90% del pase. El dato no es menor, teniendo en cuenta que, según el mismo reporte, el club argentino tenía inicialmente una opción por el 50%, pero decidió adquirir un porcentaje mayor a Millonarios.
Por ahora, ni Millonarios ni Instituto han hecho oficial la operación mediante sus canales institucionales, por lo que la información debe manejarse como un movimiento de mercado reportado y no como un anuncio cerrado por los clubes.
Instituto apostaría fuerte por Jhon Emerson Córdoba
Lo que faltaba. En medio de los movimientos del mercado, Millonarios podría terminar cerrando una venta importante por un futbolista que no terminó de consolidarse como una gran figura en Bogotá, pero que sí logró despertar interés en Argentina.
Jhon Emerson Córdoba llegó a Instituto en busca de más minutos y protagonismo, y todo indica que su rendimiento habría convencido al equipo cordobés para avanzar en una compra más ambiciosa de la que inicialmente estaba contemplada. Pasar de una opción por el 50% a una compra del 90% demuestra que ‘La Gloria’ no solo lo ve como una apuesta temporal, sino como un jugador con valor deportivo y posible proyección económica.
Según Merlo, la cifra de la operación sería de 800.000 dólares, un monto interesante para Millonarios, especialmente si se tiene en cuenta que el club capitalino está en medio de un mercado en el que también necesita ajustar su nómina y tomar decisiones sobre futbolistas que ya no hacen parte de su plan inmediato.
Millonarios podría recibir dinero fresco por el extremo
Para Millonarios, esta operación puede terminar siendo positiva desde lo económico, ya que recibiría un ingreso por un jugador que encontró espacio fuera del club. Eso sí, todavía falta que la transferencia sea confirmada oficialmente y que se conozcan los detalles finales del acuerdo, como la forma de pago o si el equipo azul conservaría algún porcentaje futuro.
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Córdoba, por su parte, tendría la posibilidad de seguir construyendo carrera en el fútbol argentino, una liga exigente y con alta exposición, donde cualquier buen semestre puede abrir nuevas puertas. En Instituto, además, parece haber encontrado un lugar en el que valoran sus condiciones y están dispuestos a invertir por él.
Contra todo pronóstico para algunos hinchas embajadores, el extremo colombiano podría dejarle a Millonarios una venta que no estaba entre las más comentadas del mercado, pero que sí representa un movimiento importante para las finanzas del club.
Por ahora, la pelota queda del lado de los anuncios oficiales. Merlo ya adelantó el acuerdo, Instituto habría decidido comprar un porcentaje mayor y Millonarios estaría cerca de concretar una salida definitiva por Jhon Emerson Córdoba. Una operación que, sin hacer tanto ruido, puede terminar siendo bastante útil para todas las partes.