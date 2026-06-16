Exentrenador de Atlético Nacional tendría nuevo equipo en Europa y jugaría Champions League

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Efraín Juárez estaría muy cerca de volver a dirigir y lo haría nada más y nada menos que en el fútbol europeo, luego de su recordado paso por Atlético Nacional, equipo con el que logró uno de los cierres de año más importantes en la historia reciente del club.

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Lo que faltaba. El entrenador mexicano, que pasó de ser cuestionado por buena parte de la hinchada ‘verdolaga’ a salir campeón en Colombia, ahora tendría una nueva oportunidad internacional, esta vez al frente del Győri ETO, equipo de Hungría.

De acuerdo con una publicación de All Fútbol MX, que atribuyó la información al periodista David Faitelson, Efraín Juárez sería el nuevo entrenador del club húngaro, que viene de ganar la liga local y disputaría los playoffs de la Champions League.

La noticia generó conversación entre hinchas de Atlético Nacional, pues Juárez dejó una huella importante en el fútbol colombiano pese a que su ciclo fue corto. El mexicano llegó en medio de dudas, críticas y desconfianza, pero terminó levantando títulos y metiéndose en la memoria reciente del equipo antioqueño.

Efraín Juárez dejó un recuerdo importante en Nacional

El paso de Juárez por Nacional fue breve, pero bastante intenso. En apenas unos meses consiguió cambiar el ambiente deportivo del equipo y terminó coronándose campeón de la Copa Colombia y de la Liga BetPlay 2024-II, un doblete que convirtió su proceso en una historia difícil de olvidar para la hinchada ‘verdolaga’.

De acuerdo con El País, Nacional venció 2-0 al Deportes Tolima en la final de vuelta de la Liga BetPlay y logró un global de 3-1, apenas ocho días después de haber ganado la Copa Colombia frente a América de Cali. El medio también destacó que ese título consolidó el liderazgo del técnico mexicano, quien vivía su primera experiencia como entrenador principal.

Contra todo pronóstico, Juárez pasó de estar bajo la lupa por su falta de recorrido como técnico principal a convertirse en campeón del fútbol colombiano. Por eso, su posible llegada al Győri ETO no pasa desapercibida, especialmente porque representaría su regreso a Europa, donde ya había trabajado como asistente técnico en clubes como Standard Lieja y Club Brugge.

Por ahora, la información debe tomarse con cautela hasta que exista un anuncio oficial del club húngaro o del propio entrenador. Sin embargo, de confirmarse, Efraín Juárez tendría una nueva vitrina internacional y la posibilidad de dirigir en un escenario europeo de alta exigencia.