Estrella de Atlético Nacional tiene todo listo para llegar a equipo del City Group ¿Va para Inglaterra?

Dairon Asprilla estaría muy cerca de cambiar de equipo y, de paso, de tener una nueva experiencia internacional en su carrera. El delantero colombiano, que actualmente hace parte de Atlético Nacional, tendría un principio de acuerdo para convertirse en nuevo jugador de Bolívar, uno de los clubes más importantes del fútbol boliviano.

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Lo que faltaba en el mercado de fichajes. Mientras Nacional sigue moviendo sus cuentas de cara al segundo semestre, uno de los nombres que tomaría rumbo fuera del equipo sería el de Asprilla, atacante que llegó como una apuesta importante por su recorrido, potencia y experiencia en el exterior.

De acuerdo con la información publicada por César Luis Merlo, hay principio de acuerdo entre Dairon Asprilla y Bolívar. Además, el periodista aseguró que el jugador “una vez terminado su vínculo con Atlético Nacional, a mitad de año, se sumará al equipo que pertenece al City Group”.

La información no es menor, teniendo en cuenta que Bolívar hace parte de la red del City Group, organización que también tiene presencia en clubes de diferentes países y que ha consolidado un modelo deportivo con alcance internacional. Para Asprilla, esto significaría una oportunidad atractiva después de su regreso al fútbol colombiano.

Dairon Asprilla saldría de Atlético Nacional a mitad de año

El atacante chocoano volvió a Nacional después de varios años en el exterior, especialmente en la MLS, donde tuvo un paso importante con Portland Timbers. Sin embargo, su continuidad en el equipo antioqueño estaría cerca de llegar a su fin, según la versión entregada por Merlo.

Por ahora, ni Atlético Nacional ni Bolívar han hecho oficial la operación, por lo que la situación debe manejarse como una negociación avanzada y no como un anuncio definitivo. Eso sí, el reporte habla de un principio de acuerdo, lo que deja bastante encaminada la llegada del delantero al conjunto boliviano.

Contra todo pronóstico, Asprilla podría salir del fútbol colombiano para sumarse a un club con respaldo internacional y con aspiraciones fuertes en Sudamérica. Además, su perfil encaja con un equipo que suele apostar por jugadores de recorrido, fortaleza física y experiencia competitiva.

De concretarse el movimiento, Dairon Asprilla dejaría Atlético Nacional a mitad de año y abriría un nuevo capítulo en su carrera, esta vez en Bolivia, donde Bolívar buscaría sumar jerarquía ofensiva para sus próximos retos.