Mediocampista de procesos juveniles de la Selección Colombia consiguió nuevo equipo en Inglaterra

Jhon Solís tendrá una nueva oportunidad para consolidarse en el fútbol de Inglaterra, luego de que el Birmingham City decidiera quedarse con el mediocampista colombiano de 21 años, quien había llegado procedente del Girona de España.

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El volante vallecaucano, formado en Atlético Nacional y con recorrido en procesos juveniles de la Selección Colombia, fue adquirido por el equipo inglés después de su cesión. Según informó AS, el Birmingham ejecutó la opción de compra por una cifra cercana a los 7,5 millones de euros, luego de que el jugador convenciera al club durante su paso por la Championship.

Lo cierto es que para Solís esta noticia representa una especie de revancha deportiva. Su paso por el Girona no terminó de la manera que muchos esperaban, especialmente porque llegó como una de las apuestas jóvenes del club español tras su salida de Atlético Nacional, pero nunca logró instalarse como una pieza fija dentro del equipo.

De acuerdo con AS, el colombiano disputó 61 partidos con el Girona, en los que anotó un gol y dio una asistencia. Sin embargo, su falta de continuidad abrió la puerta para que saliera rumbo a Inglaterra, inicialmente bajo una cesión con cláusula de compra.

Birmingham apostó por Jhon Solís

El movimiento no fue menor. AS había reportado en enero que Solís salió del Girona hacia el Birmingham en condición de préstamo, en una operación que incluía un pago inicial y una cláusula de compra cercana a los 8 millones de euros si se cumplían determinadas condiciones deportivas.

Ahora, tras disputar 17 partidos y marcar un gol con el club inglés, el Birmingham decidió avanzar con la compra definitiva del mediocampista colombiano. Con esto, Solís tendrá la posibilidad de seguir creciendo en un fútbol físico, intenso y competitivo, donde ya empezó a sumar minutos importantes.

Contra todo pronóstico para quienes pensaban que su salida de España podía significar un retroceso, el colombiano encontró en Inglaterra un nuevo camino para relanzar su carrera. Además, teniendo apenas 21 años, todavía tiene margen para convertirse en una ficha interesante de cara al futuro.

Por ahora, Jhon Solís ya tiene nuevo equipo en Inglaterra y el reto será claro: transformar esa confianza del Birmingham en regularidad, minutos y rendimiento, algo que no pudo sostener del todo en Girona, pero que ahora buscará consolidar lejos de España.