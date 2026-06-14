Aficionada en silla de ruedas fue revoleada por el aire en medio de la fiebre mundialista

Un Mundial de fútbol suele traer alegría por doquier en medio de los aficionados que se dejan desbordar por la pasión futbolera con el encuentro de diversas culturas y el júbilo por la máxima cita del deporte mundial.

Producto de ello, en los primeros días de la Copa Mundial 2026 se han visto todo tipo de escenas curiosas con protagonistas de distintos países y ni las personas con limitaciones físicas se han quedado exentas de esto.

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Una de las tanas imágenes que se han viralizado de la cita orbital tuvo como protagonista a una aficionada mexicana a la que su limitación no le impidió disfrutar y gracias al entusiasmo de varios aficionados, fue alzada y revoleada por el aire por varios segundos, con la complicidad de su acompañante.

Tras ejecutar la ‘pilatuna’, la multitud gritó en coro ‘sí se pudo’, mientras enfocaron a la mujer desbordada de emoción por el momento que acababa de protagonizar.

Para todos hay alegría en este Mundial 2026 y ni las personas en silla de ruedas se quedan sin disfrutar de la locura que desborda a muchos.