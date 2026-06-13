Ian, niño con discapacidad, cumplirá el sueño de ver a la Selección Colombia en el Mundial

​La Alcaldía de Sincelejo, liderada por el mandatario Yahir Acuña, ha sumado un nuevo hito en su gestión social al anunciar el apoyo brindado a Ian, un niño con discapacidad que tendrá la oportunidad de viajar a México para presenciar un partido de la Selección Colombia. Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos de la administración local por promover la inclusión y brindar experiencias significativas a las poblaciones más vulnerables del municipio, destacando la importancia de romper barreras a través del deporte.

​Durante una rueda de prensa, el alcalde Yahir Acuña compartió los detalles de este viaje que cambiará la vida del menor y de su entorno familiar. “Y ahí tenemos un anuncio bien bonito, también. Hay un niño que se llama Ian, de las gestiones nuestras ha sido seleccionado para que vaya con su cuidadora a verse el partido de Colombia”, expresó con entusiasmo el mandatario local, mientras presentaba al pequeño ante los medios de comunicación y los asistentes al evento.

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​El viaje no solo representa una oportunidad de esparcimiento para Ian, sino que también se enmarca dentro de una estrategia de cooperación y visibilización de los derechos de las personas con discapacidad a nivel internacional.

El alcalde Acuña enfatizó el alcance de esta alianza al señalar que “con Iztapalapa se abre la puerta para que tengamos intercambios con la población con discapacidad”, abriendo así un canal de experiencias compartidas entre ambos territorios.

​La administración municipal ha asegurado que el niño y su acompañante contarán con todas las garantías necesarias para disfrutar del evento deportivo en las mejores condiciones posibles. “Ian es nuestro embajador, va a estar con boletas de categoría 1, son de las mejores ubicaciones que tiene el estadio, va a tener todos los gastos cubiertos de hospedaje, alimentación, transporte e incluso espacios de recreación adicionales”, detalló el alcalde, garantizando una estadía cómoda y segura.