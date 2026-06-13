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Este fue el vergonzoso primer autogol del Mundial 2026: aplastó la ilusión de todo un país

No pasaron ni dos días de la inauguración del Mundial 2026 y ya llegó el primer autogol. Vea el vergonzoso momento.

Este fue el vergonzoso primer autogol del Mundial 2026: aplastó la ilusión de todo un país
Este fue el vergonzoso primer autogol del Mundial 2026: aplastó la ilusión de todo un país (Captura de Pantalla tomada el 12 de julio 2026)
Por Manuel Quintana

El Mundial 2026 empezó con todo y en dos días ya pasaron varias hechos inesperados e inéditos, como las tres expulsiones en el partido inaugural entre México y Sudáfrica. Ahora bien, uno de los hechos más polémicos y que los jugadores siempre buscan evitar son los autogoles, acciones que cambian por completo un partido y destrozan el estado mental de un equipo.

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Esta situación llegó bastante rápido en el Mundial 2026 y afectó de gran manera a Paraguay a los 6 minutos de su regreso a los mundiales desde el 2010. Damián Boadilla, zaguero central de Paraguay, tuvo la mala suerte de hacer el primer autogol del mundial y cambió totalmente el plan de juego de cara al partido.

¿Cuándo juega Colombia en el Mundial 2026?

Estos son los tres partidos confirmados para la Selección Colombia en la fase de grupos:

FechaPartidoSedeHora Colombia
Miércoles 17 de junioUzbekistán vs. ColombiaEstadio Azteca, Ciudad de México9:00 p. m.
Martes 23 de junioColombia vs. República Democrática del CongoEstadio Akron, Guadalajara9:00 p. m.
Sábado 27 de junioColombia vs. PortugalHard Rock Stadium, Miami6:30 p. m.

El partido contra Portugal aparece, en el papel, como el duelo más fuerte del grupo, no solo por la historia reciente del equipo europeo, sino porque puede terminar siendo decisivo para definir posiciones de clasificación. Aun así, el calendario obliga a Colombia a mirar primero a Uzbekistán y RD Congo, dos selecciones que llegan con menos ruido mediático, pero que pueden marcar el camino del grupo desde las primeras fechas.

Calendario completo de la fase de grupos del Mundial 2026 en hora colombiana

Grupo A

FechaPartidoHora Colombia
11 de junioMéxico vs. Sudáfrica2:00 p. m.
11 de junioCorea del Sur vs. República Checa9:00 p. m.
18 de junioRepública Checa vs. Sudáfrica11:00 a. m.
18 de junioMéxico vs. Corea del Sur8:00 p. m.
24 de junioRepública Checa vs. México8:00 p. m.
24 de junioSudáfrica vs. Corea del Sur8:00 p. m.

Grupo B

FechaPartidoHora Colombia
12 de junioCanadá vs. Bosnia y Herzegovina2:00 p. m.
13 de junioCatar vs. Suiza2:00 p. m.
18 de junioSuiza vs. Bosnia y Herzegovina2:00 p. m.
18 de junioCanadá vs. Catar5:00 p. m.
24 de junioSuiza vs. Canadá2:00 p. m.
24 de junioBosnia y Herzegovina vs. Catar2:00 p. m.

Grupo C

FechaPartidoHora Colombia
13 de junioBrasil vs. Marruecos5:00 p. m.
13 de junioHaití vs. Escocia8:00 p. m.
19 de junioEscocia vs. Marruecos5:00 p. m.
19 de junioBrasil vs. Haití8:00 p. m.
24 de junioEscocia vs. Brasil5:00 p. m.
24 de junioMarruecos vs. Haití5:00 p. m.

Grupo D

FechaPartidoHora Colombia
12 de junioEstados Unidos vs. Paraguay8:00 p. m.
13 de junioAustralia vs. Turquía11:00 p. m.
19 de junioTurquía vs. Paraguay11:00 p. m.
19 de junioEstados Unidos vs. Australia2:00 p. m.
25 de junioTurquía vs. Estados Unidos9:00 p. m.
25 de junioParaguay vs. Australia9:00 p. m.

Grupo E

FechaPartidoHora Colombia
14 de junioCosta de Marfil vs. Ecuador6:00 p. m.
14 de junioAlemania vs. Curazao12:00 p. m.
20 de junioAlemania vs. Costa de Marfil3:00 p. m.
20 de junioEcuador vs. Curazao7:00 p. m.
25 de junioCurazao vs. Costa de Marfil3:00 p. m.
25 de junioEcuador vs. Alemania3:00 p. m.

Grupo F

FechaPartidoHora Colombia
14 de junioPaíses Bajos vs. Japón3:00 p. m.
14 de junioSuecia vs. Túnez9:00 p. m.
20 de junioPaíses Bajos vs. Suecia12:00 p. m.
20 de junioTúnez vs. Japón11:00 p. m.
25 de junioJapón vs. Suecia6:00 p. m.
25 de junioTúnez vs. Países Bajos6:00 p. m.

Grupo G

FechaPartidoHora Colombia
15 de junioIrán vs. Nueva Zelanda8:00 p. m.
15 de junioBélgica vs. Egipto2:00 p. m.
21 de junioBélgica vs. Irán2:00 p. m.
21 de junioNueva Zelanda vs. Egipto8:00 p. m.
26 de junioEgipto vs. Irán10:00 p. m.
26 de junioNueva Zelanda vs. Bélgica10:00 p. m.

Grupo H

FechaPartidoHora Colombia
15 de junioArabia Saudita vs. Uruguay5:00 p. m.
15 de junioEspaña vs. Cabo Verde11:00 a. m.
21 de junioUruguay vs. Cabo Verde5:00 p. m.
21 de junioEspaña vs. Arabia Saudita11:00 a. m.
26 de junioCabo Verde vs. Arabia Saudita7:00 p. m.
26 de junioUruguay vs. España7:00 p. m.

Grupo I

FechaPartidoHora Colombia
16 de junioFrancia vs. Senegal2:00 p. m.
16 de junioIrak vs. Noruega5:00 p. m.
22 de junioNoruega vs. Senegal7:00 p. m.
22 de junioFrancia vs. Irak4:00 p. m.
26 de junioNoruega vs. Francia2:00 p. m.
26 de junioSenegal vs. Irak2:00 p. m.

Grupo J

FechaPartidoHora Colombia
16 de junioArgentina vs. Argelia8:00 p. m.
16 de junioAustria vs. Jordania11:00 p. m.
22 de junioArgentina vs. Austria12:00 p. m.
22 de junioJordania vs. Argelia10:00 p. m.
27 de junioArgelia vs. Austria9:00 p. m.
27 de junioJordania vs. Argentina9:00 p. m.

Grupo K

FechaPartidoHora Colombia
17 de junioPortugal vs. RD Congo12:00 p. m.
17 de junioUzbekistán vs. Colombia9:00 p. m.
23 de junioPortugal vs. Uzbekistán12:00 p. m.
23 de junioColombia vs. RD Congo9:00 p. m.
27 de junioColombia vs. Portugal6:30 p. m.
27 de junioRD Congo vs. Uzbekistán6:30 p. m.

Grupo L

FechaPartidoHora Colombia
17 de junioInglaterra vs. Croacia3:00 p. m.
17 de junioGhana vs. Panamá6:00 p. m.
23 de junioInglaterra vs. Ghana3:00 p. m.
23 de junioPanamá vs. Croacia6:00 p. m.
27 de junioPanamá vs. Inglaterra4:00 p. m.
27 de junioCroacia vs. Ghana4:00 p. m.

¿Por qué son 72 partidos en fase de grupos?

La explicación es sencilla: el Mundial 2026 tendrá 12 grupos, cada uno con cuatro selecciones. En cada grupo se juegan seis partidos, porque todos se enfrentan contra todos una vez. Al multiplicar esos seis juegos por los 12 grupos, el resultado es el calendario completo de 72 partidos antes de pasar a la ronda de eliminación directa.

Según el formato del torneo, después de esta fase avanzarán los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, para completar la ronda de 32 selecciones. Con esto, el Mundial tendrá más partidos que en ediciones anteriores y también más jornadas cargadas para los aficionados que quieran seguir varios juegos al día.

Para el público colombiano, el calendario tiene una ventaja clara: los tres partidos de la Selección quedaron en horarios de alta audiencia. Dos serán a las 9:00 p. m. y el cierre contra Portugal será a las 6:30 p. m., una franja cómoda para quienes estarán pendientes de lo que pueda hacer el equipo de Néstor Lorenzo en su regreso a una Copa del Mundo.

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