Dimayor no cedió con Deportivo Pasto y también sancionó a Junior por la final ante Nacional

La Dimayor sacó una nueva resolución disciplinaria y dejó varias decisiones importantes para el cierre de la Liga BetPlay I 2026. El Comité Disciplinario del Campeonato confirmó sanciones contra Deportivo Pasto, su técnico Matías Jonatan Risueño Luján y el jugador Jonathan Perlaza Ardila, además de imponer una sanción contra Junior por los hechos ocurridos en la final de ida frente a Atlético Nacional. De acuerdo con la Resolución No. 063 de 2026, emitida el 12 de junio, las decisiones están relacionadas con conductas impropias de espectadores y actuaciones individuales tras partidos del campeonato.

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El caso más fuerte sigue siendo el de Deportivo Pasto, club que buscaba tumbar o reducir la sanción impuesta previamente por los hechos ocurridos en el partido de vuelta de la Fase II de la Liga BetPlay I 2026 ante Deportes Tolima. Sin embargo, el Comité decidió no reponer la decisión y mantuvo la sanción de dos fechas de suspensión total de plaza y una multa de nueve salarios mínimos mensuales legales vigentes, equivalentes a $15.758.145.

Dimayor mantuvo la sanción contra Deportivo Pasto

El club nariñense había argumentado que los hechos se concentraron principalmente en la Tribuna Sur y solicitó que la sanción fuera modificada por una clausura parcial de esa localidad. También pidió que se tuviera en cuenta la ausencia de antecedentes y la supuesta contención efectiva de los desórdenes.

Pero el Comité rechazó esa tesis. En la resolución, la Dimayor señaló que no se trató de un hecho aislado en una sola tribuna, sino de una situación más amplia que incluyó lanzamiento de objetos, invasión al terreno de juego y riesgo para jugadores, cuerpo técnico y oficiales del partido. Incluso, el documento indica que una botella plástica impactó a un miembro del cuerpo técnico de Deportes Tolima.

Por eso, el Comité concluyó que sancionar únicamente la Tribuna Sur equivaldría a ignorar el riesgo generado en otras zonas del estadio. En consecuencia, Deportivo Pasto seguirá con las dos fechas de suspensión total de plaza, aunque la apelación presentada por el club sí fue concedida.

Matías Risueño también seguirá sancionado

La resolución también confirmó la sanción contra Matías Jonatan Risueño Luján, director técnico de Deportivo Pasto. El entrenador había sido sancionado con seis fechas de suspensión y una multa de 39 salarios mínimos diarios, equivalentes a $2.276.176, por una conducta descrita en el literal f del artículo 63 del Código Disciplinario Único de la FCF.

El club pidió que la conducta fuera recalificada, argumentando que se trató de un empujón sin lesión y que debía ser considerada bajo una infracción menos grave. No obstante, el Comité sostuvo que el técnico empujó al jugador Juan Pablo Nieto, de Deportes Tolima, en medio de un contexto de invasión masiva al campo.

La Dimayor fue clara en señalar que la condición de director técnico implica un estándar superior de conducta y autocontrol. Para el Comité, lejos de desescalar la situación, la actuación de Risueño aumentó el riesgo de violencia en un momento de alta tensión. La sanción se mantuvo y también fue concedido el recurso de apelación.

Jonathan Perlaza no logró tumbar su castigo

Otro de los sancionados que buscaba reversar la decisión era Jonathan Perlaza Ardila, jugador de Deportivo Pasto. El futbolista recibió cuatro fechas de suspensión y una multa de 30 salarios mínimos diarios, equivalentes a $1.750.905, por los hechos ocurridos en el mismo partido ante Deportes Tolima.

La defensa del jugador sostuvo que no hubo contacto físico y que su acción debía entenderse como un gesto de frustración o un “amago” de patada. Sin embargo, el Comité rechazó ese argumento y explicó que, en materia disciplinaria deportiva, la vía de hecho no depende necesariamente de que exista una lesión o contacto efectivo.

Según la resolución, lanzar una patada con dirección hacia un tercero rompe los principios de seguridad y orden en los estadios, incluso si la acción no termina impactando a la persona. Por esa razón, la Dimayor mantuvo las cuatro fechas de suspensión y aclaró que contra esta decisión no procede recurso alguno.

Junior pagará por los desórdenes en la final ante Nacional

La resolución también dejó una sanción importante contra Junior por los hechos ocurridos en la final de ida de la Liga BetPlay I 2026 ante Atlético Nacional. El club barranquillero fue sancionado con dos fechas de suspensión parcial de plaza, específicamente en la Tribuna Norte, y una multa de nueve salarios mínimos mensuales legales vigentes, equivalentes a $15.758.145.

De acuerdo con la Dimayor, en ese partido se acreditaron conductas impropias de espectadores, como el empleo de objetos inflamables y actos de violencia. El Comité señaló que estos hechos generaron retrasos e interrupciones durante el compromiso: cuatro minutos al minuto 7, dos minutos al minuto 35, un minuto al minuto 53 y otra interrupción de un minuto al minuto 83.

Junior reconoció la ocurrencia de situaciones que afectaron el normal desarrollo del espectáculo, aunque pidió que se valoraran las medidas de prevención, coordinación y seguridad desplegadas para el partido. Aun así, el Comité concluyó que la conducta impropia fue ocasionada en la Tribuna Norte y por eso individualizó la sanción sobre esa localidad.

La tribuna sancionada deberá estar completamente delimitada, sellada y sin tránsito de personas durante el cumplimiento del castigo. Contra esta decisión, según la resolución, procede recurso de reposición.

En resumen, la Dimayor no cedió frente a Deportivo Pasto y abrió un nuevo frente disciplinario para Junior. Un cierre de campeonato que no solo se juega en la cancha, sino también en los escritorios, donde los clubes deberán responder por lo que ocurre con sus jugadores, técnicos y aficionados.