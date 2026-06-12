Árbitros colombianos estarán en el debut de España en el Mundial 2026

La presencia colombiana en el Mundial 2026 no solo estará marcada por lo que pase dentro de la cancha con la Selección Colombia. El arbitraje nacional también tendrá participación en uno de los partidos más atractivos del arranque del certamen, luego de que Andrés Rojas y Alexander Guzmán fueran incluidos en el cuerpo arbitral para el debut de España.

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La FIFA continúa publicando, día a día, las designaciones de jueces para los próximos compromisos de la Copa del Mundo y en una de las más recientes aparecieron los nombres de los dos árbitros colombianos, quienes acompañarán el juego entre España y Cabo Verde.

El compromiso se disputará el próximo lunes 15 de junio en Atlanta y será el encargado de abrir el Grupo H, zona en la que la Roja comenzará su camino mundialista ante una selección caboverdiana que llega con la ilusión de competir en uno de los escenarios más importantes del fútbol internacional.

¿Qué harán Andrés Rojas y Alexander Guzmán en el partido?

Andrés Rojas, nacido en Bogotá, fue designado como cuarto árbitro del encuentro. Su labor estará centrada en acompañar el desarrollo del partido desde la zona técnica, controlar los cambios, señalar los tiempos de reposición con el tablero electrónico y servir como apoyo permanente para el juez central en situaciones disciplinarias o administrativas.

Aunque no será el árbitro principal, su función es clave para mantener el orden entre los bancos, coordinar sustituciones y garantizar que el juego fluya sin inconvenientes desde el costado del campo.

Por su parte, Alexander Guzmán, oriundo de Cúcuta, estará como árbitro reserva. Esta figura no suele ser tan común en el fútbol de clubes, pero en torneos FIFA se implementa para tener un juez adicional disponible en caso de que alguno de los integrantes del cuerpo arbitral presente un problema físico o no pueda continuar en sus funciones.

El árbitro central del partido será el jordano Adham Makhadmeh, quien estará acompañado por dos asistentes de su misma nacionalidad. Con esto, Rojas y Guzmán completarán el equipo arbitral de un duelo que tendrá muchas miradas encima, no solo por tratarse del estreno de España, sino porque también marcará el inicio de la actividad en ese grupo.

Colombia también tendrá representación arbitral

Para el arbitraje colombiano, esta designación representa una oportunidad importante en una cita de máxima exigencia. Estar en un partido mundialista, incluso desde roles de apoyo, confirma que los jueces del país siguen siendo tenidos en cuenta dentro de las competencias internacionales de mayor nivel.

Lo que faltaba era que Colombia también tuviera protagonismo desde el cuerpo arbitral en un partido de una candidata al título. Y aunque Rojas y Guzmán no serán quienes conduzcan directamente el compromiso, sí estarán metidos en una designación de peso para el inicio del Mundial.