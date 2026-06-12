Thomas Partey se perderá el debut mundialista de Ghana en medio del proceso judicial que enfrenta en Inglaterra

Thomas Partey, una de las figuras de la Selección de Ghana, se perderá el debut de su equipo en el Mundial 2026 contra Panamá, luego de que el Gobierno de Canadá rechazara su solicitud de visa para ingresar al país. El partido está programado para disputarse en Toronto, por lo que el mediocampista no podrá estar disponible para el primer juego de los africanos en la cita orbital.

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La decisión migratoria se da en medio del proceso judicial que Partey enfrenta en Reino Unido, donde está acusado de siete cargos de violación y uno de agresión sexual. De acuerdo con reportes de medios internacionales, el futbolista se declaró inocente de todos los cargos y el caso continúa pendiente de juicio.

FIFA aclaró que no decide sobre las visas

Tras conocerse el caso, FIFA explicó que no interviene en los procesos migratorios de los países anfitriones del Mundial. Según el organismo, la aprobación o rechazo de visas depende exclusivamente de las autoridades de cada país sede, en este caso, del Gobierno canadiense.

Partey sí habría podido ingresar a Estados Unidos, donde Ghana adelanta parte de su preparación antes del inicio del torneo. Por esa razón, el jugador podría estar disponible para otros compromisos de su selección que se disputen en territorio estadounidense, aunque no para el debut frente a Panamá en Canadá.

El proceso judicial sigue en curso

El caso contra Thomas Partey permanece abierto en Reino Unido. Según El País, el futbolista fue acusado inicialmente por hechos denunciados por tres mujeres y posteriormente se sumaron dos nuevos cargos relacionados con una cuarta denunciante. El jugador permanece en libertad bajo fianza y ha negado los señalamientos en su contra.

Por ahora, Ghana deberá afrontar su primer partido del Mundial sin uno de sus jugadores más reconocidos, en una situación que mezcla lo deportivo, lo migratorio y un proceso judicial que todavía no tiene una decisión de fondo. Por esa razón, cualquier señalamiento contra Partey debe manejarse bajo la presunción de inocencia, mientras avanza el caso ante las autoridades británicas.