Lo que faltaba: en Sudáfrica hicieron un ‘minuto de silencio’ en TV tras la derrota ante México

Sudáfrica no solo perdió en la cancha contra México, también quedó completamente golpeada en televisión. El debut mundialista de Bafana Bafana terminó siendo tan duro que varios históricos del fútbol sudafricano se quedaron sin palabras en pleno programa, en una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

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Lo que faltaba. Después del 2-0 de México sobre Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026, el panel de SportyTV quedó en silencio durante varios segundos, casi como si estuvieran haciendo un “minuto de silencio” por la derrota. Según reportó The Sun, en el estudio estaban Benni McCarthy, Quinton Fortune y Aaron Mokoena, tres nombres con bastante peso en la historia reciente del fútbol sudafricano, quienes no lograron reaccionar de inmediato tras el golpe sufrido por su selección.

La escena fue tan incómoda que, de acuerdo con el mismo medio, el silencio duró más de 30 segundos y la transmisión terminó enviando a comerciales. No hubo gritos, no hubo discusión fuerte, no hubo análisis furioso. Simplemente hubo un silencio que dijo más que cualquier crítica.

Sudáfrica quedó golpeada tras el debut mundialista

El contexto explica bastante la reacción. México arrancó el Mundial con una victoria 2-0 en el Estadio Azteca, con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, en un partido que además tuvo más expulsados que anotaciones. AP reportó que Sudáfrica terminó con nueve jugadores por las tarjetas rojas a Sphephelo Sithole y Themba Zwane, mientras que México también sufrió la expulsión de César Montes en el tiempo de reposición.

Contra todo pronóstico, el debut no solo dejó a Sudáfrica sin puntos, sino también con la obligación de recomponer rápido el camino en un grupo que no da mucho margen de error. Para una selección que llegaba con ilusión a la Copa del Mundo, empezar con derrota, dos expulsados y una imagen tan golpeada en televisión fue un descalabro completo.

El silencio que se volvió viral

La reacción del panel sudafricano empezó a circular en redes porque fue completamente distinta a lo habitual. En vez de una crítica encendida o una explicación táctica inmediata, los exjugadores quedaron paralizados, con gestos serios y sin encontrar palabras para explicar lo que acababan de ver.

The Sun señaló que la derrota dejó “sin palabras” a los analistas de SportyTV y que el momento obligó al programa a cortar la transmisión para ir a publicidad. El video terminó generando comentarios de todo tipo, muchos en tono de burla, por la forma en que el silencio del estudio pareció resumir el sentimiento de toda una afición.

Ahora, Sudáfrica tendrá que pasar la página cuanto antes. AP informó que su próximo partido será contra República Checa, mientras México enfrentará a Corea del Sur, en una segunda jornada que podría empezar a definir el futuro del Grupo A.

Preocupante para Bafana Bafana, porque el Mundial apenas comenzó y ya dejó una imagen bastante dura: derrota, expulsiones y hasta un estudio de televisión sin palabras. A veces, en el fútbol, el silencio también termina siendo una sentencia.