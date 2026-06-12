José García saldría de Bucaramanga rumbo a Rusia en una operación millonaria

Atlético Bucaramanga podría estar muy cerca de concretar una de las operaciones más importantes de su historia reciente. Según informó el periodista Pipe Sierra, el defensor José García sería nuevo jugador de Baltika de Rusia, en una transferencia que estaría tasada en 1,5 millones de dólares más bonos.

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La información, que fue publicada por Sierra en su cuenta de X, señala que la documentación de la negociación ya estaría firmada y que el jugador viajaría en los próximos días a Rusia junto a su representante, José Lewis, para terminar de unirse a su nuevo club.

De confirmarse oficialmente, lo que faltaba para el equipo ‘leopardo’: Bucaramanga cerraría su primera venta a Europa y, además, la más alta en la historia de la institución, un dato que no pasa desapercibido para un club que en los últimos años ha venido ganando protagonismo en el fútbol colombiano.

José García tendría nuevo destino en Europa

El movimiento también representaría un salto importante en la carrera de García, quien con apenas 22 años tendría su primera experiencia internacional en el fútbol europeo. Baltika, equipo ruso, sería el destino del defensor colombiano en una operación que dejaría una cifra importante para las cuentas del conjunto santandereano.

Eso sí, hasta el momento, Atlético Bucaramanga no ha hecho oficial la salida del futbolista, por lo que la información debe manejarse como una negociación reportada por el periodista Pipe Sierra y pendiente de confirmación por parte de los clubes involucrados.

Una posible venta histórica para Bucaramanga

El dato más llamativo es que, según el reporte inicial, esta sería la transferencia más alta en la historia de Bucaramanga. Si el club confirma la operación, el negocio no solo marcaría la salida de uno de sus jugadores jóvenes al exterior, sino que también abriría una puerta importante para futuras ventas al mercado internacional.

Por ahora, la hinchada del ‘leopardo’ queda a la espera de un pronunciamiento oficial del club, mientras el nombre de José García empieza a sonar como uno de los movimientos colombianos más llamativos del mercado de fichajes.