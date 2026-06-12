Atlético Nacional confirmó la salida de Diego Arias como técnico del equipo profesional

Atlético Nacional movió el banco técnico y confirmó una decisión clave para el proyecto deportivo que afrontará el segundo semestre. El club antioqueño anunció oficialmente que Diego Arias no continuará como director técnico del equipo profesional masculino, cerrando así su vinculación con la institución.

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La información fue comunicada por el propio club a través de sus canales oficiales, en un mensaje en el que agradeció el trabajo realizado por Arias durante su paso por el equipo verdolaga.

“Atlético Nacional ha decidido dar por finalizada la vinculación de Diego Arias como director técnico del equipo profesional masculino”, informó la institución en su pronunciamiento.

Nacional ya trabaja en la definición del nuevo cuerpo técnico

Además de confirmar la salida de Arias, Atlético Nacional señaló que ya se encuentra avanzando en la definición del cuerpo técnico que asumirá el proyecto deportivo para el segundo semestre.

Eso sí, el club fue claro en que cualquier novedad sobre el nuevo entrenador será anunciada únicamente por medio de sus canales oficiales, por lo que, hasta el momento, no hay un nombre confirmado para tomar el cargo.

“El club avanza en la definición del cuerpo técnico que asumirá el proyecto deportivo para el segundo semestre, decisión que será informada en su debido momento y únicamente a través de los canales oficiales de la institución”, agregó Nacional.

El mensaje de despedida para Diego Arias

En el comunicado, Atlético Nacional también le agradeció a Arias por su dedicación y compromiso diario, destacando que asumió la responsabilidad de dirigir al equipo desde el respeto y la cercanía.

“La institución le agradece su dedicación y su compromiso diario con el que siempre asumió la responsabilidad de dirigir este equipo. Su forma de liderar, siempre desde el respeto y la cercanía, deja una huella en el vestuario”, expresó el club.

Con esta decisión, Nacional abre un nuevo capítulo en su proyecto deportivo, mientras la hinchada queda a la expectativa de conocer quién será el encargado de liderar al equipo en el segundo semestre. Por ahora, la única certeza es que el ciclo de Diego Arias llegó a su fin y que el club pidió esperar una comunicación institucional para conocer el próximo paso.