Así le ha ido a Colombia en su primer partido de cada Mundial: hay razones para creer

La Selección Colombia ya empieza a mirar de reojo su regreso a una Copa del Mundo y, como suele pasar cada vez que se acerca un Mundial, aparecen los datos que ponen a más de uno a hacer cuentas, sacar recuerdos y decir: “ojo, que esta vez puede pasar algo”. Uno de esos antecedentes tiene que ver con los primeros partidos que ha jugado la Tricolor en sus participaciones mundialistas.

Colombia ha disputado seis Mundiales antes de 2026: Chile 1962, Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Brasil 2014 y Rusia 2018. En esos estrenos, el balance es completamente parejo: tres victorias y tres derrotas, sin empates. Dicho de otra forma, el debut ha sido una moneda al aire para la Selección, pero también un termómetro importante para medir el ánimo del país.

El primer estreno mundialista llegó en Chile 1962, cuando Colombia cayó 2-1 ante Uruguay. Aquel torneo quedó más recordado por el histórico gol olímpico de Marcos Coll contra la Unión Soviética, pero el arranque fue con derrota ante los uruguayos, como recordó AS en su repaso de récords colombianos en Copas del Mundo.

Selección Colombia vs Jordania (FCF)

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Colombia ha tenido debuts felices y golpes duros

El primer debut victorioso llegó en Italia 1990, cuando la Selección de Francisco Maturana venció 2-0 a Emiratos Árabes Unidos. Ese triunfo fue clave para alimentar la ilusión de una generación que después se metió a los octavos de final, con Carlos Valderrama, René Higuita, Freddy Rincón y compañía como protagonistas de una historia que todavía se cuenta con nostalgia.

Luego vino uno de los arranques más duros: Estados Unidos 1994. Colombia llegaba con una expectativa gigante después de su gran eliminatoria, pero perdió 3-1 contra Rumania en su primer partido. Ese golpe condicionó por completo el torneo y terminó siendo el inicio de una eliminación muy dolorosa.

En Francia 1998, la Tricolor volvió a arrancar ganando, esta vez 1-0 ante Túnez, con gol de Léider Preciado. Sin embargo, ese buen inicio no alcanzó para avanzar de ronda, porque después llegaron derrotas ante Rumania e Inglaterra.

El mejor debut llegó en Brasil 2014

El recuerdo más feliz, sin discusión, es el de Brasil 2014. Colombia regresaba a un Mundial después de 16 años y debutó con un contundente 3-0 ante Grecia, con goles de Pablo Armero, Teófilo Gutiérrez y James Rodríguez. Ese marcador fue el mejor estreno mundialista de la Selección y el inicio de la campaña más emocionante del país en una Copa del Mundo, llegando hasta cuartos de final. Registros históricos del torneo destacan que ese 3-0 fue la mayor victoria de Colombia en Mundiales hasta ese momento.

El último antecedente fue Rusia 2018, donde Colombia perdió 2-1 ante Japón en un partido que se complicó desde el arranque por la expulsión temprana de Carlos Sánchez. Aun así, la Selección logró recomponerse en el grupo y terminó clasificando a octavos, demostrando que una derrota en el debut no necesariamente sentencia el camino.

Por eso, de cara al Mundial 2026, el primer partido vuelve a tener un peso especial. No define todo, pero sí puede marcar el tono emocional de la competencia. Colombia ya sabe lo que es arrancar con ilusión, también sabe lo que es comenzar golpeada y tener que remar contra la corriente.

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El dato está servido: en sus debuts mundialistas, la Tricolor ganó tres veces y perdió tres. Ahora, con una nueva generación, un país esperando volver a gritar en una Copa del Mundo y un calendario que no permite regalar nada, el primer partido aparece como una oportunidad enorme para inclinar la historia hacia el lado feliz.