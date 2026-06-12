Acolfutpro denunció a Atlético Bucaramanga por presuntas violaciones laborales contra Jefferson Mena y Fáber Gil

Atlético Bucaramanga vuelve a quedar en el centro de la conversación, pero esta vez no por lo deportivo, sino por una denuncia pública realizada por Acolfutpro, agremiación que aseguró que el club habría incurrido en graves vulneraciones al Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol.

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Por medio de una publicación en sus canales oficiales, Acolfutpro señaló directamente al equipo santandereano por presuntamente vulnerar los derechos laborales de los futbolistas Jefferson Mena y Fáber Gil, dos jugadores que estuvieron vinculados al club.

“Desde Acolfutpro denunciamos que el @ABucaramanga, club de la @Dimayor, incurre en graves violaciones al Estatuto del Jugador de la @FCFOficial, vulnerando de manera directa los derechos laborales de los futbolistas Jefferson Mena y Fáber Gil”, aseguró la agremiación.

¿Qué denunció Acolfutpro contra Atlético Bucaramanga?

Según el pronunciamiento, Acolfutpro afirmó que Atlético Bucaramanga habría terminado de manera unilateral y sin justa causa los contratos de ambos futbolistas, lo que, de acuerdo con la agremiación, vulneraría los artículos 18 y 20 del Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol.

Además, la asociación aseguró que el club no habría pagado salarios pendientes a los jugadores. Como si fuera poco, también señaló que Bucaramanga tampoco habría cumplido con el pago de liquidaciones e indemnizaciones de ley derivadas del presunto despido injustificado, situación que, según Acolfutpro, infringiría el artículo 21 del mismo estatuto.

“Terminó unilateralmente y sin justa causa los contratos de ambos futbolistas, vulnerando los Artículos 18 y 20 del Estatuto del Jugador de la FCF. No ha pagado salarios. Como si fuera poco, tampoco ha pagado las liquidaciones e indemnizaciones de ley derivadas del despido injustificado”, indicó la organización.

Acolfutpro anunció acciones contra Bucaramanga

Ante esta situación, Acolfutpro también informó que presentará las acciones correspondientes ante el Ministerio del Deporte, el Ministerio del Trabajo y la Superintendencia de Sociedades, con el objetivo de que se revise el caso y, según su petición, se garantice el respeto a la norma.

Hasta el momento, Atlético Bucaramanga no ha entregado una respuesta pública, al menos en la información compartida para esta nota, sobre los señalamientos hechos por Acolfutpro.

Por ahora, el caso queda abierto a lo que puedan determinar las entidades competentes y a la eventual respuesta del club. Lo cierto es que la denuncia de Acolfutpro vuelve a poner sobre la mesa una discusión sensible en el fútbol colombiano: las condiciones laborales de los futbolistas y el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los clubes.