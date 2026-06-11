Tulio Gómez frenó rumor de fichaje en América: “Es falso que estemos negociando”

El mercado de fichajes del fútbol colombiano no da espera y en América de Cali cada nombre que empieza a sonar genera conversación inmediata entre los hinchas. Esta vez, el protagonista fue Juan Pablo Nieto, mediocampista que fue vinculado con el equipo escarlata en medio de los movimientos que empiezan a tomar fuerza para la próxima temporada.

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La versión fue difundida por el periodista Pipe Sierra, quien aseguró en X que América estaba en negociaciones con Nieto y que las conversaciones avanzaban positivamente. Además, señaló que el mediocampista sería una prioridad para David González, técnico del equipo rojo, y que el DIM también habría preguntado por sus condiciones.

Sin embargo, la reacción de Tulio A. Gómez, máximo accionista del América de Cali, no tardó en llegar y fue bastante directa. El dirigente respondió a la publicación y desmintió que el club esté negociando por el jugador.

“Es falso que estemos negociando a este jugador”, escribió Tulio Gómez desde su cuenta oficial de X.

Con esa frase, el máximo accionista del América salió a bajarle el volumen a un rumor que ya empezaba a circular entre los hinchas escarlatas, especialmente porque el equipo necesita moverse con precisión en el mercado y cada posible refuerzo termina convirtiéndose en tema de debate.

América sigue en medio de rumores de mercado

La situación deja claro que, por ahora, no hay una negociación reconocida públicamente por América de Cali para sumar a Juan Pablo Nieto. Eso sí, el desmentido de Tulio no necesariamente cierra todas las conversaciones de mercado alrededor del equipo, pero sí pone un freno a esta versión puntual.

En la publicación original, Pipe Sierra también aseguró que Nieto era agente libre y que el Independiente Medellín había preguntado por sus condiciones. Esos datos, por ahora, deben mantenerse como parte de la versión difundida por el periodista, ya que no han sido confirmados oficialmente por América ni por el jugador.

Nieto, de 33 años, es un mediocampista con recorrido en el fútbol colombiano y ha sido recordado especialmente por su paso por Deportes Tolima, equipo en el que consolidó buena parte de su carrera reciente.

Para América, este tipo de rumores aparecen en un momento en el que la hinchada está pendiente de las decisiones deportivas del club y de los nombres que podrían llegar para fortalecer la plantilla. Pero, como suele pasar en época de fichajes, no todo lo que suena termina convirtiéndose en negociación real.

Por ahora, lo único confirmado es el desmentido de Tulio Gómez. El dirigente fue claro y dejó una respuesta que no da mucho espacio para interpretaciones: América, según él, no está negociando con Juan Pablo Nieto.