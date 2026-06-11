¿Acoso? periodista coreano fue besado por aficionada mientras hacía reporte en vivo

El Mundial 2026 apenas se pone en marcha, pero ya se han dado varias situaciones curiosas, entre ellas la de un periodista coreano que fue besado por una aficionada mexicana mientras hacía reporte en vivo.

La imagen que se ha viralizado en redes sociales deja ver al comunicador enfocado en su reporte mientras llama la atención de dos mujeres que lo observan y lo apuntan como su objetivo.

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Una de ellas se acercó y lo tomó por sorpresa para darle un abrazo, lo que generó la primera reacción del hombre, posterior a esto, ella le tomó el rostro y le dio un beso en la mejilla.

Aunque jocosa, la escena ha dejado bastantes comentarios de todo tipo, incluidos quienes afirman que si fuera al contrario y un hombre besara a una mujer periodista, se estaría hablando de acoso.

Por el momento, el balón recién rueda en el Mundial 2026 y por fuera de la cancha abundan las situaciones inusuales en una cita orbital que da bastante de qué hablar.