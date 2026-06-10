Selección llevó 300 kilos de pescado, 116 de queso y 6.000 naranjas al Mundial para asegurarse buena alimentación

Pescado y Mundial - Foto: Generada con IA e imagen de redes sociales el 10 de junio del 2026

Noruega no solo llegó al Mundial con Erling Haaland, Martin Ødegaard y una generación que vuelve a ilusionar a todo un país después de varios años fuera del mapa grande del fútbol internacional, sino que también aterrizó con una despensa digna de una expedición completa, porque hasta la comida la tienen calculada para no dejar nada al azar.

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De acuerdo con el medio noruego VG, la selección llevó a Estados Unidos una logística gastronómica bastante particular para su concentración mundialista: 116 kilos de brunost, un queso marrón tradicional de Noruega; 300 kilos de pescado rojo y nada más y nada menos que 6.000 naranjas, con las que esperan preparar jugo fresco durante la estadía del equipo.

Aunque el dato parece sacado de una broma de redes sociales, tiene una explicación mucho más seria. Noruega quiere que sus futbolistas y todo el staff mantengan una alimentación familiar, variada y controlada en medio de un torneo exigente, especialmente teniendo en cuenta que estarán concentrados en Greensboro, Carolina del Norte, donde las altas temperaturas también hacen parte del reto. Según VG, el equipo de cocina deberá alimentar a más de 60 personas cuatro veces al día.

Noruega no quiere que Haaland y compañía extrañen casa

El plan gastronómico no se queda solo en mandar comida típica por nostalgia. La selección también contará con chefs especializados, entre ellos Aron Espeland, Eirik Tufte y el cocinero de la selección Christian Karlsson, quienes estarán encargados de sostener una operación que incluye productos noruegos, platos más ligeros por el clima y opciones como pescado, pollo, taco y cortes grandes de carne, de acuerdo con VG.

Contra todo pronóstico, una de las grandes estrellas de la concentración no será únicamente Haaland, sino el famoso brunost, un queso marrón muy popular en Noruega y que hace parte de los sabores tradicionales del país. En un Mundial donde cada detalle puede pesar, desde el descanso hasta la alimentación, el combinado noruego decidió llevar parte de su casa en la maleta.

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Además, las 6.000 naranjas tendrían una función bastante específica: preparar jugo fresco de manera diaria, en una rutina alimentaria que busca cuidar la hidratación, la recuperación y la comodidad del grupo durante la competencia.

El regreso de Noruega al Mundial viene con todo

La curiosa logística alimentaria aparece en medio de un regreso muy esperado. Noruega vuelve a una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia, con una generación encabezada por Haaland y Ødegaard que ya fue presentada con una llamativa campaña de estética vikinga bajo el lema “Norway is coming”, según reportó El País.

Y es que el país nórdico no quiso pasar desapercibido en su vuelta al máximo torneo de selecciones. Primero llamó la atención con una producción visual cargada de identidad cultural, armaduras y referencias vikingas. Ahora, generó conversación por una despensa monumental que demuestra que su preparación va mucho más allá de los entrenamientos y los partidos.

Preocupante para los rivales o simplemente curioso para los hinchas, lo cierto es que Noruega parece haber entendido que un Mundial también se juega en los detalles. Mientras otros equipos llegan con discursos de confianza y listas de convocados, los noruegos llegaron con pescado, queso, naranjas y chefs propios. Si eso termina ayudando a Haaland y compañía a competir mejor, será otra historia que se contará dentro de la cancha.