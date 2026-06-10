Delantero de Millonarios ya tendría todo arreglado para llegar al Deportes Tolima

Millonarios sigue moviéndose en medio de un mercado que, poco a poco, empieza a dejar varias pistas sobre lo que podría pasar con algunos jugadores que no lograron consolidarse como se esperaba dentro del equipo azul. Uno de ellos es Jorge Cabezas Hurtado, delantero colombiano que llegó como una apuesta interesante para reforzar el ataque embajador, pero cuyo futuro estaría bastante lejos de Bogotá.

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Y es que, según informó el periodista Julián Capera, Deportes Tolima y Watford ya tendrían un principio de acuerdo para el préstamo del atacante, cuya cesión con Millonarios está vigente hasta el próximo 30 de junio. Con esto, el equipo pijao se habría adelantado en la negociación para quedarse con un futbolista que aún pertenece al club inglés y que podría tener una nueva oportunidad en el Fútbol Profesional Colombiano.

La información todavía no ha sido confirmada oficialmente por Millonarios, Deportes Tolima o Watford, por lo que, de momento, se debe manejar como una operación en desarrollo. Sin embargo, el reporte toma fuerza teniendo en cuenta que Capera suele estar muy conectado con este tipo de movimientos del mercado colombiano.

Jorge Cabezas podría cambiar Millonarios por Deportes Tolima

En medio de las dudas que ha dejado el proyecto deportivo de Millonarios, Jorge Cabezas ya tendría encaminado su futuro en otro club importante del país, algo que no deja de generar conversación entre los aficionados embajadores, especialmente porque el delantero llegó con expectativa, juventud, recorrido internacional y la ilusión de aportar más peso ofensivo.

Cabezas Hurtado, quien pertenece al Watford de Inglaterra, se encuentra cedido en Millonarios hasta finales de junio, por lo que cualquier movimiento tendría que depender del cierre de ese vínculo y de los acuerdos que se terminen de concretar entre las partes involucradas.

Según el reporte de Capera, el principio de acuerdo sería directamente entre Deportes Tolima y Watford, lo que deja al equipo de Ibagué como uno de los clubes que más rápido se habría movido para reforzar su ataque de cara a lo que viene.

Tolima se movería rápido en el mercado

Deportes Tolima, que suele ser uno de los equipos más competitivos y ordenados del fútbol colombiano, estaría apuntando a un perfil joven, con potencia física y margen de mejora. Cabezas no ha tenido el protagonismo esperado en Millonarios, pero sigue siendo un jugador con condiciones interesantes, especialmente por su capacidad para atacar espacios y ofrecer variantes en el frente ofensivo.

Eso sí, por ahora no se puede hablar de fichaje cerrado. La operación estaría en una fase avanzada, pero todavía faltaría la confirmación oficial de los clubes y los detalles finales del préstamo. En este tipo de negociaciones, cualquier punto contractual puede cambiar el panorama, especialmente cuando hay un equipo extranjero involucrado.

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Para Millonarios, la posible salida de Cabezas sería una muestra más de los ajustes que podría tener la nómina en este mercado. Para Tolima, en cambio, sería una oportunidad de sumar un delantero que todavía busca revancha en Colombia y que podría encontrar en Ibagué el escenario ideal para recuperar continuidad.

Preocupante para unos, ilusionante para otros. Mientras los hinchas azules ven cómo otro jugador podría salir sin haber explotado completamente, en el entorno pijao la noticia empieza a sonar como una apuesta interesante. Por ahora, la pelota queda del lado de los clubes, que tendrán que definir si este principio de acuerdo termina convertido en una nueva camiseta para Jorge Cabezas Hurtado.