Árbitro mundialista se quebró tras quedar fuera del Mundial: “Estoy muy decepcionado”

FIFA queda bajo presión por polémica con árbitro al que Estados Unidos le negó la entrada a tres días del Mundial 2026

El Mundial 2026 todavía no termina de arrancar y ya tiene una polémica bastante fuerte por fuera de la cancha. Omar Abdulkadir Artan, árbitro somalí que estaba seleccionado para trabajar en el torneo, quedó fuera después de que Estados Unidos le negara el ingreso por el aeropuerto internacional de Miami, pese a que, según su versión, tenía la visa y la documentación necesaria para entrar al país.

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En medio de las discusiones por restricciones migratorias, logística y acceso al Mundial, el caso de Artan golpeó directamente al cuerpo arbitral. No se trata solamente de un juez que no podrá dirigir, sino de un árbitro que estaba cerca de cumplir el sueño más grande de su carrera y que terminó hablando desde la frustración.

“Estoy muy, muy decepcionado”, dijo Artan, en declaraciones recogidas por TalkSport. El árbitro agregó que simplemente estaba intentando vivir “el sueño más grande” de su vida: llegar al Mundial.

“Tenía los papeles y todo”

La frase más fuerte de Artan tiene que ver con su defensa personal. Según TalkSport, el juez aseguró que tenía “los papeles y todo” para ingresar a Estados Unidos, pero aun así fue sometido a una entrevista migratoria de 11 horas, trasladado posteriormente a una celda de retención y, después de varias horas más, enviado de regreso a Estambul.

Preocupante, porque el relato deja una sensación de impotencia. Artan no estaba viajando como turista ni como hincha improvisado. Era parte del grupo arbitral del Mundial, había sido seleccionado para trabajar en el torneo y estaba entrando al país anfitrión en función de ese rol.

De acuerdo con The Guardian, FIFA confirmó que Artan “no podrá entrenar ni arbitrar en el Mundial 2026”, aunque aclaró que no interviene en los procesos migratorios del país anfitrión y que la admisión al territorio depende de las autoridades estadounidenses.

“Creo que tienen un problema con mi país”

Contra todo pronóstico, el caso también tomó un tono mucho más sensible por la lectura que hizo el propio árbitro. En el pantallazo compartido por Ataque Futbolero, Artan habría dicho: “Creo que tienen un problema con mi país”. Esa declaración debe manejarse como una percepción del árbitro, no como una conclusión comprobada, porque las autoridades de Estados Unidos no han explicado públicamente que el rechazo haya sido exclusivamente por su nacionalidad.

Lo que sí está documentado es que Artan es somalí y que Somalia aparece dentro del contexto de restricciones migratorias señalado en los reportes internacionales. The Guardian indicó que Somalia está entre los países afectados por una prohibición amplia de viaje bajo la administración Trump, aunque los motivos específicos del rechazo a Artan no fueron aclarados públicamente.

El País de España agregó que el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos declaró inadmisible al árbitro por “preocupaciones en la verificación de antecedentes”, sin ofrecer una explicación pública más detallada sobre el caso.

Un golpe para un árbitro que iba a hacer historia

La historia pesa más porque Artan no era un nombre menor. The Guardian reportó que estaba llamado a convertirse en el primer árbitro somalí en participar en una Copa del Mundo. Times of India también señaló que hacía parte del grupo de árbitros designados por FIFA para el Mundial y que había sido reconocido como el mejor árbitro masculino de África en 2025.

Ese detalle explica por qué sus palabras tuvieron tanta fuerza. Cuando Artan habla de decepción, no lo hace por perder un viaje cualquiera, sino por quedar fuera del escenario que representa la cima para cualquier árbitro internacional. La Copa del Mundo es el torneo donde los jueces también buscan hacer historia, ganar prestigio y consolidar años de carrera.

FIFA, según The Guardian, intentó dejar claro que no tiene control sobre las decisiones migratorias del país anfitrión. Sin embargo, el daño deportivo ya está hecho: Artan no podrá entrenar ni dirigir en el torneo.

El Mundial ya juega otro partido por fuera de la cancha

El caso de Omar Abdulkadir Artan se suma a otros líos migratorios alrededor del Mundial 2026. The Guardian ha reportado dificultades relacionadas con visas y acceso para integrantes de delegaciones como la de Irán, lo que muestra que el torneo también tendrá un frente de tensión fuera del fútbol.

En medio de todo, la declaración del árbitro resume el impacto humano de la decisión. Más allá de las explicaciones migratorias, los comunicados y las responsabilidades institucionales, Artan quedó fuera del Mundial después de haber sido seleccionado para dirigirlo.

Y su frase deja el golpe servido: estaba intentando cumplir el sueño más grande de su vida, pero terminó de regreso a Estambul, sin Mundial y con una pregunta que todavía no tiene una respuesta clara.