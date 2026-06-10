ATENCIÓN: Selección Colombia femenina es campeona de la Liga de Naciones de la Conmebol

Tras vencer 4-3 a Paraguay, la Selección Colombia Femenina se coronó como campeona de la Liga de Naciones de la Conmebol.

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Se trató de un partido agónico, pues Argentina venía ocupando el segundo lugar en la tabla de posiciones y había conseguido ganarle a Ecuador por 1-0. A Colombia solo le servía ganar y había cerrado un difícil primer tiempo con un marcado en contra de 2-3. Sin embargo, las cafeteras pusieron garra y corazón en la cancha, y empataron al minuto 60 con un golazo de la delantera del Real Madrid, Linda Caicedo.

El partido parecía destinado al empate, pero Ana María Guzmán recibió un pase magistral de Marcela Restrepo en el área y consiguió el tanto que le dio la victoria y el título a la Selección Colombia. El partido terminó con un marcador de 4-3 y no solo consagró a las colombianas como campeonas, sino que dejó por fuera del Mundial a las paraguayas.

“Estamos muy felices, es algo muy importante para nosotras. Somos una familia, luchamos este partido hasta el fin y se nos dio el resultado. Estoy con el corazón muy alegre”, aseguró la defensora Ana María Guzmán, en conversación con el ‘Gol Caracol’, tras conseguir el histórico título.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la primera Liga de Naciones Femenina de Conmebol?

La Selección Colombia Femenina se estaba disputando el título directamente con Argentina, pues había llegado a esta última fecha solo con 17 puntos, mientras que Argentina tenía 15. Con la victoria, las argentinas sumaban 18y podían superar a Colombia por diferencia de gol. Sin embargo, las cafeteras demostraron jerarquía y terminaron ganándole a Paraguay, sumando 20 puntos y consagrándose como las campeonas de la primera edición de esta Liga de Naciones de la Conmebol.

Así quedó la tabla de posiciones: