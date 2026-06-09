Lo que faltaba: Irán denuncia que FIFA le retiró entradas para sus hinchas antes del Mundial

La participación de Irán en el Mundial 2026 volvió a quedar en medio de una polémica que va mucho más allá de la cancha. La Federación Iraní de Fútbol denunció que FIFA le revocó su asignación de entradas para los partidos de la fase de grupos en Estados Unidos, una decisión que, según el organismo, se habría tomado sin previo aviso y que dejaría a sus aficionados sin la posibilidad de comprar tiquetes por el canal federativo.

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Lo que faltaba. En un torneo que ya viene cargado de tensiones logísticas y políticas por la realización en Estados Unidos, México y Canadá, el caso de Irán empieza a convertirse en uno de los temas más delicados antes de que ruede la pelota. No se trata solamente de una discusión por boletas, sino de quiénes podrán acompañar a su selección en un Mundial y bajo qué condiciones.

De acuerdo con AP, la Federación de Irán aseguró que FIFA revocó el cupo de entradas para sus hinchas pocos días antes del debut ante Nueva Zelanda en Los Ángeles. El mismo reporte explicó que cada selección participante suele recibir una asignación equivalente al 8 % de la capacidad del estadio para sus aficionados, pero Irán sostiene que ese acceso fue retirado.

Irán acusa una decisión sin previo aviso

La federación iraní fue clara en su molestia. Según TalkSport, el organismo denunció que FIFA retiró su cuota de entradas para los partidos de fase de grupos ante Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto, todos programados en territorio estadounidense. Además, señaló que la medida impediría que sus hinchas puedan adquirir tiquetes legalmente por medio del canal oficial de la federación.

Preocupante, porque la denuncia aparece en medio de un contexto bastante cargado entre Irán y Estados Unidos. La federación iraní incluso habló de una posible interferencia política, aunque hasta el momento FIFA no ha entregado una respuesta pública en los reportes revisados.

Por eso, la información debe manejarse con precisión: no es que FIFA haya explicado oficialmente una sanción o una decisión contra Irán, sino que Irán denuncia que FIFA le retiró su asignación de entradas. Esa diferencia es clave para no convertir una acusación en una conclusión cerrada.

El problema también pasa por las visas

El caso de las entradas no aparece aislado. The Guardian informó que Irán trasladó su concentración a Tijuana, México, después de problemas de visado y entrada a Estados Unidos. El mismo medio señaló que al menos 15 integrantes del staff y delegación iraní habrían recibido negativas de visa, lo que aumentó la tensión alrededor de la logística del equipo antes del Mundial.

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Contra todo pronóstico, el debut mundialista de Irán no solo se está preparando desde lo deportivo. El equipo también enfrenta una serie de obstáculos administrativos que podrían afectar a dirigentes, personal de apoyo, familiares, hinchas y parte del entorno de la delegación.

Eso, en un Mundial, pesa bastante. Las selecciones suelen planificar cada detalle: concentración, desplazamientos, entrenamientos, logística familiar y acompañamiento de hinchas. Cuando alguno de esos puntos empieza a complicarse, el ruido crece y puede terminar metiéndose en el ambiente del grupo.

Un Mundial atravesado por la política

El Mundial 2026 será histórico por varias razones: tendrá 48 selecciones, se jugará en tres países y moverá una cantidad enorme de aficionados. Pero casos como el de Irán muestran que la organización también tendrá que lidiar con tensiones diplomáticas, restricciones migratorias y decisiones que pueden generar reclamos entre federaciones.

Irán tendrá partidos de grupo en Estados Unidos, lo que hace que cualquier restricción de acceso o visado tenga un impacto directo sobre su participación y sobre sus hinchas. En ese escenario, la federación iraní busca que FIFA dé explicaciones y permita una solución para que sus aficionados puedan acompañar al equipo.

Se espera que en los próximos días FIFA pueda pronunciarse o aclarar qué pasó con la asignación de entradas. Mientras tanto, el caso ya dejó una conclusión clara: antes de jugar su primer partido, Irán ya está disputando otra pelea fuera de la cancha.