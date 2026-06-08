FIFA queda bajo presión por polémica con árbitro al que Estados Unidos le negó la entrada a tres días del Mundial 2026

A pocos días del arranque del Mundial 2026, FIFA ya enfrenta una polémica que no nació dentro de una cancha, pero que puede golpear directamente la organización del torneo. El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, uno de los jueces seleccionados para la Copa del Mundo, fue rechazado al intentar ingresar a Estados Unidos por el Aeropuerto Internacional de Miami, según reportaron medios internacionales y funcionarios de Somalia.

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Lo preocupante del caso es que, de acuerdo con esas mismas versiones, Artan contaba con una visa válida para entrar al país. Sin embargo, terminó regresando a Estambul, ciudad en la que ha estado basado recientemente, mientras se espera una respuesta sobre su situación.

La situación no es menor. Artan estaba llamado a hacer historia como el primer árbitro de Somalia en participar en una Copa del Mundo, un hecho que había sido presentado como motivo de orgullo para el fútbol de su país. Pero ahora, antes de que ruede la pelota, su presencia en el torneo quedó en duda por una decisión migratoria que todavía no tiene explicación pública completa por parte de las autoridades estadounidenses.

¿Por qué FIFA queda bajo presión?

La presión sobre FIFA aparece por una razón sencilla: si un árbitro designado oficialmente para el Mundial no puede entrar a uno de los países sede, el problema deja de ser solo migratorio y se vuelve deportivo, logístico e institucional.

Según The Times, FIFA aseguró que estaba revisando el caso. Esa respuesta, aunque marca un primer paso, todavía deja abierta la pregunta más grande: ¿podrá Artan participar normalmente en el Mundial o tendrá que ser reemplazado?

El Mundial 2026 será el más grande de la historia y se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Además, reportes especializados señalan que FIFA designó 52 árbitros centrales, 88 asistentes y 30 oficiales de video para cubrir el torneo.

En ese contexto, cualquier bloqueo de ingreso a un oficial designado puede alterar la preparación arbitral, los seminarios previos, la logística interna y, sobre todo, la imagen de garantías que debe ofrecer una Copa del Mundo.

Somalia criticó la decisión

Desde Somalia, el rechazo fue directo. Ciise Aden Abshir, asesor del Ministerio de Juventud y Deportes de ese país y exjugador de la selección nacional, afirmó que Artan merece el respaldo de la comunidad futbolística internacional y cuestionó que se le negara el ingreso a Estados Unidos.

El funcionario somalí sostuvo, según medios internacionales, que impedirle la entrada no solo afecta personalmente al árbitro, sino que también golpea el compromiso del fútbol con la justicia, el mérito y el juego limpio. Indignante, si se tiene en cuenta que el propio Artan llegó a este punto por su rendimiento deportivo y no por una invitación improvisada.

La posible razón migratoria todavía no está confirmada

Por ahora, no hay una explicación oficial pública y detallada sobre el motivo exacto por el que Artan fue rechazado en Miami. The Guardian y The Times señalan que Somalia figura entre los países afectados por restricciones migratorias en Estados Unidos, por lo que esa podría ser una de las causas detrás del caso. Sin embargo, mientras no exista una confirmación formal de una autoridad estadounidense, debe manejarse como una posible explicación y no como un hecho cerrado.

Ese punto es clave porque el Mundial 2026 tendrá a Estados Unidos como una de sus sedes principales. Si las restricciones migratorias terminan afectando a jugadores, cuerpos técnicos, árbitros o delegaciones acreditadas, FIFA tendrá que responder con algo más que comunicados.

El precedente ya prende alarmas. The Guardian también reportó que otros participantes vinculados al torneo han tenido dificultades de ingreso o visado, incluidos casos relacionados con Irán, Irak y Suiza.

Un caso que puede crecer antes del debut mundialista

La polémica con Omar Abdulkadir Artan llega en un momento delicado para FIFA, que necesita garantizar que todos los protagonistas del Mundial puedan llegar, prepararse y competir bajo condiciones claras. Lo que faltaba: que antes del pitazo inicial, el debate no fuera por una jugada polémica, sino por la entrada de un árbitro al país sede.

Por ahora, Artan se encuentra a la espera de una solución, mientras FIFA revisa el caso y el fútbol somalí pide respaldo. La pregunta queda servida para el organismo rector: si un árbitro elegido por mérito no puede ingresar al país anfitrión, ¿qué garantías reales tendrán los demás protagonistas del Mundial 2026?