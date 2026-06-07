Tiroteo masivo deja nueve heridos cerca de la se de Inglaterra en EE.UU. para el Mundial 2026

La seguridad en torno a las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 ha entrado en estado de máxima atención. La policía de Kansas City, Estados Unidos, confirmó que un tiroteo registrado en medio de una multitud en la avenida Troost dejó como saldo nueve personas heridas. Lo que eleva la gravedad del asunto es que el incidente violento se desató a muy poca distancia de las instalaciones oficiales que servirá como cuartel general para la selección de Inglaterra durante el certamen orbital.

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El llamado de emergencia fue recibido por los cuerpos policiales alrededor de las 4:00 horas, alertando sobre detonaciones con arma de fuego en la cuadra 7900 de la calle Troost. Al arribar al sitio, los uniformados se encontraron con una gran multitud que intentaba abandonar la zona despavorida y localizaron de inmediato a tres mujeres con heridas de bala.

Fuera de peligro, pero sin detenidos

Los servicios de asistencia médica acudieron con rapidez para atender a los afectados en el propio lugar de los hechos. Según reportes compartidos por el medio internacional The Athletic, las autoridades confirmaron posteriormente que las nueve víctimas sufrieron lesiones que, por fortuna, no ponen en riesgo sus vidas.

Hasta el momento, la investigación se mantiene abierta por parte del departamento de policía local y no se han reportado detenciones vinculadas a la autoría de los disparos.

¿Dónde está la selección de Inglaterra?

El suceso ha generado revuelo debido a la proximidad con el búnker logístico de los dirigidos por Gareth Southgate para el torneo de fútbol más importante del planeta. Sin embargo, la plantilla británica no estuvo expuesta directamente al peligro:

Concentración actual: Los jugadores y el cuerpo técnico de Inglaterra se encuentran en Palm Beach, Florida , adelantando la fase final de sus entrenamientos.

Los jugadores y el cuerpo técnico de Inglaterra se encuentran en , adelantando la fase final de sus entrenamientos. Próximo amistoso: Este miércoles se medirán ante la selección de Costa Rica en el Estadio Inter&Co de Orlando.

Este miércoles se medirán ante la selección de Costa Rica en el Estadio Inter&Co de Orlando. Arribo a Kansas City: El vuelo de la delegación inglesa hacia Kansas City está programado para este sábado, día en el que se instalarán definitivamente en la ciudad, considerada uno de los núcleos logísticos principales de la Copa del Mundo.

Este incidente obligará previsiblemente a un reforzamiento de los anillos de seguridad en los perímetros asignados a las delegaciones internacionales en Kansas City, buscando blindar por completo la estadía de las estrellas del fútbol mundial.