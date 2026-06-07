Christian Eriksen se volvió desplomar en pleno partido frente a Ucrania: “el marcapasos funcionó, pero fue llevado por urgencias”

El mundo del fútbol contuvo la respiración este domingo tras vivirse momentos de profundo pánico y tensión durante el encuentro amistoso internacional entre Dinamarca y Ucrania. El mediocampista danés Christian Eriksen encendió todas las alarmas globales al sufrir un dolor en el pecho y desplomarse repentinamente sobre el terreno de juego, un hecho que revivió de inmediato los peores fantasmas sobre su delicado historial médico.

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El dramático episodio ocurrió sobre el minuto 65 del compromiso, mientras el conjunto danés sostenía un triunfo parcial. De manera súbita, el talentoso volante cayó cerca del círculo central del campo. La reacción del cuerpo arbitral fue inmediata, solicitando el ingreso de urgencia de los servicios médicos de la organización.

En un gesto de solidaridad y respeto, tanto los futbolistas daneses como los ucranianos formaron rápidamente un círculo humano alrededor del jugador con el único propósito de proteger su intimidad mientras era atendido.

Suspensión del partido y reporte de tranquilidad

Ante la gravedad de la situación, el juez central tomó la determinación de suspender el compromiso, el cual fue cancelado de forma definitiva a los pocos minutos. La angustia colectiva empezó a transformarse en alivio cuando los altavoces de la megafonía del estadio anunciaron que Eriksen se encontraba consciente tras recibir la atención oportuna del personal médico antes de ser trasladado en ambulancia hacia un centro hospitalario.

De acuerdo con reportes de la prensa danesa, el panorama continuó estabilizándose al confirmarse que la esposa del futbolista pudo ingresar al terreno de juego, escenario donde el propio Eriksen logró ponerse de pie para abrazarla, calmando los temores iniciales del entorno.

El fantasma de la Eurocopa 2020

El impacto y la conmoción generalizada que provocó este desplome se debe a los duros antecedentes del jugador. Durante la Eurocopa 2020 (disputada en 2021), Eriksen sufrió un paro cardíaco fulminante en pleno partido frente a Finlandia. En aquella trágica oportunidad, el cuerpo médico de la selección de Dinamarca tuvo que revivirlo directamente sobre el césped mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar y el uso de una descarga de desfibrilador.