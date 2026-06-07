La Selección Colombia llega a su último amistoso en medio de una pelea política en redes

La Selección Colombia jugará este domingo 7 de junio su último partido amistoso antes del Mundial 2026, pero el ambiente alrededor del equipo de Néstor Lorenzo no está marcado únicamente por lo que pueda pasar dentro de la cancha. Lo que faltaba. A pocos días del debut mundialista, la Tricolor también quedó metida en una conversación nacional que mezcló fútbol, política, redes sociales y hasta el uso de la camiseta oficial en plena campaña electoral.

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El equipo colombiano enfrentará a Jordania a las 6:00 p. m., hora de Colombia, en el Snapdragon Stadium de San Diego, California. El compromiso será transmitido por Fútbol RCN, la App Canal RCN, Gol Caracol y Ditu, según la programación publicada para este último amistoso previo al torneo. La Selección debutará en el Mundial el próximo 17 de junio frente a Uzbekistán, en el estadio Azteca de Ciudad de México.

Hasta ahí, todo parecía estar dentro del libreto normal de una previa mundialista: partido de preparación, expectativa por la titular, dudas sobre el rendimiento y millones de hinchas pendientes de cómo llegará Colombia a la Copa del Mundo. Sin embargo, durante las últimas horas, el foco se corrió hacia otro lado.

La polémica entre James Rodríguez y Antonella Petro

La conversación en redes se encendió luego de que circulara un video del acto de despedida de la Selección Colombia, en el que Antonella Petro, hija menor del presidente Gustavo Petro, le pidió una foto a James Rodríguez. En la grabación, el capitán de la Tricolor continúa caminando después de saludarla, situación que varios usuarios interpretaron como un aparente desplante.

Eso sí, sobre este punto hay que ser claros: no hay una prueba que permita afirmar que James la ignoró de manera intencional. Lo verificable es que el momento quedó grabado, se viralizó y abrió una discusión en redes sociales entre quienes criticaron al jugador y quienes señalaron que pudo tratarse de un malentendido.

La propia Antonella Petro publicó después un mensaje reafirmando su apoyo a la Selección Colombia, mientras James Rodríguez le respondió agradeciendo ese respaldo y prometiéndole una foto y una camiseta. Con esto, el futbolista intentó bajarle el tono a una controversia que ya había pasado del terreno deportivo al político.

Preocupante, porque la Selección llega a un Mundial en medio de una conversación que, en teoría, debería unir a los hinchas, pero que terminó mostrando otra vez lo rápido que cualquier gesto puede convertirse en pelea nacional cuando aparece la política de por medio.

La camiseta también terminó en la discusión política

El episodio de James y Antonella no apareció aislado. En los últimos días, también tomó fuerza el debate por el uso de la camiseta oficial de la Selección Colombia en actividades de campaña política.

De acuerdo con El País, una jueza penal de Bogotá ordenó de manera provisional que Abelardo de la Espriella y su movimiento político, Defensores de la Patria, se abstengan de utilizar o exhibir la camiseta oficial de la Selección en actos de campaña, redes sociales, medios de comunicación y otros espacios de difusión política. La decisión es de cumplimiento inmediato mientras se resuelve de fondo una acción de tutela.

El caso abrió una discusión mayor sobre si un símbolo deportivo, que para muchos hinchas representa identidad nacional, puede ser usado dentro de una campaña electoral. Según ese mismo reporte, la Federación Colombiana de Fútbol aclaró que no asume postura política ni participa en actividades de ese tipo.

Así las cosas, la camiseta amarilla dejó de estar únicamente en la conversación del Mundial y pasó a ser parte de un debate sobre símbolos, campañas y polarización. Todo esto, nada más y nada menos, cuando la Selección está a días de salir a competir en el torneo más importante del fútbol.

La Selección intenta llegar unida al Mundial

En medio de este panorama, el partido contra Jordania aparece como la última oportunidad de Néstor Lorenzo para hacer ajustes antes del debut mundialista. Más allá del resultado, el juego servirá para revisar funcionamiento, ritmo competitivo y posibles variantes antes de enfrentar a Uzbekistán.

Jordania también llega como selección mundialista y, según la programación publicada, este compromiso será la última prueba para ambos equipos antes del inicio de la Copa del Mundo.

Sin embargo, el reto de Colombia no está solo en lo deportivo. La Tricolor también carga con una presión externa que no depende de Lorenzo ni de los jugadores: representar a un país que, incluso alrededor de su Selección, parece encontrar motivos para dividirse.

Contra todo pronóstico, una previa que debía estar marcada por la ilusión terminó atravesada por una pelea en redes, una decisión judicial por el uso político de la camiseta y un debate sobre hasta dónde puede llegar la polarización cuando se mete con símbolos que deberían ser comunes.

Ahora, la pelota vuelve a la cancha. Colombia enfrentará a Jordania con la necesidad de cerrar bien su preparación, pero también con un mensaje que parece igual de importante: si la Selección quiere llegar fuerte al Mundial, el país tendrá que decidir si la acompaña como equipo de todos o si convierte cada gesto en otro motivo de pelea.