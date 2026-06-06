Millonarios tendría en el radar a arquero de selección que juega en Perú

Millonarios empieza a moverse en medio de un mercado en el que los hinchas esperan nombres, respuestas y, sobre todo, certezas para reforzar una nómina que necesitará decisiones puntuales. En ese panorama apareció un nombre internacional para el arco: Guillermo Viscarra, portero boliviano que actualmente pertenece a Alianza Lima.

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De acuerdo con el periodista Julián Capera, Millonarios realizó en días recientes sondeos por el guardameta de la Selección de Bolivia. Sin embargo, el mismo comunicador aclaró que, hasta el momento, no hay una oferta formal por el jugador, por lo que la información debe manejarse como un acercamiento preliminar y no como una negociación cerrada.

¿Quién es Guillermo Viscarra, el arquero que habría llamado la atención de Millonarios?

El dato no es menor, especialmente porque Viscarra no es un nombre desconocido en el fútbol sudamericano. El arquero, nacido en Santa Cruz de la Sierra, juega como portero y figura como jugador de Alianza Lima, equipo al que llegó después de su paso por The Strongest, uno de los clubes más importantes de Bolivia.

Además de su presente en Perú, Viscarra ha hecho parte de la Selección de Bolivia, una condición que le da otro peso a cualquier sondeo de mercado. En abril de 2026, El País lo mencionó como el portero boliviano en el partido frente a Irak, encuentro en el que la ilusión mundialista de Bolivia terminó frustrada tras la derrota 2-1.

Por ahora, el posible interés de Millonarios está en etapa de sondeo. Es decir, no hay una propuesta formal conocida ni una confirmación oficial por parte del club azul o de Alianza Lima. Aun así, el nombre de Viscarra empieza a generar conversación entre los hinchas, principalmente porque se trata de un arquero con recorrido internacional y presente de selección.

En este tipo de mercados, los sondeos suelen ser el primer paso antes de una eventual negociación, pero también pueden quedarse simplemente en consultas. Por eso, el caso de Viscarra todavía debe leerse con cuidado: Millonarios habría preguntado, pero el camino para hablar de fichaje aún está lejos de estar claro.