Irán acusa trato discriminatorio de Estados Unidos por visas a su delegación del Mundial 2026

Irán volvió a prender la polémica antes del inicio del Mundial 2026, pero esta vez la discusión no está directamente en la cancha, sino en los escritorios diplomáticos. El país asiático criticó a Estados Unidos, uno de los anfitriones de la Copa del Mundo, por lo que calificó como un “trato discriminatorio” contra parte de su delegación, luego de que algunos integrantes administrativos y directivos no recibieran visas para asistir al torneo.

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De acuerdo con la información conocida, los jugadores de la selección iraní sí habrían recibido autorización para ingresar a territorio estadounidense. Sin embargo, la molestia del Gobierno iraní apunta a que una parte importante del personal que rodea al equipo no habría recibido el mismo trato.

La embajada de Irán publicó en X un mensaje en el que cuestionó que solo se hablara de los visados concedidos a los futbolistas y no de las negativas a otros miembros de la delegación. “¿Por qué no dicen que se denegaron los visados a una gran parte del personal directivo y ejecutivo, a los asesores técnicos y a otras personas que forman parte integral de cualquier selección nacional de fútbol?”, señaló la representación diplomática iraní.

Irán elevó el tono contra Estados Unidos

Lo que parecía un trámite migratorio terminó convertido en una nueva tensión política alrededor del Mundial. La embajada iraní aseguró que Estados Unidos llevó el “trato deliberado y discriminatorio” contra su selección nacional “a su nivel más alto”, en una acusación que aumenta el ruido alrededor de la participación del equipo en el torneo.

Según AP, los jugadores, entrenadores y personal esencial de Irán recibieron visas estadounidenses para disputar la Copa del Mundo, aunque el proceso ha estado atravesado por tensiones diplomáticas y retrasos para otros integrantes de la delegación. El mismo reporte indicó que la selección iraní salió desde Antalya, Turquía, rumbo a su base de concentración en Tijuana, México.

La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, indicó que entre los integrantes que no habrían recibido visa están Hedayat Mombini, secretario general de la Federación Iraní de Fútbol; Mehdi Kharati, director ejecutivo de la selección; Mohsen Motamedkia, director de comunicación; y representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní.

El Mundial también se juega fuera de la cancha

Estados Unidos será una de las sedes del Mundial 2026 junto con México y Canadá, por lo que los temas migratorios también entraron en la agenda del torneo. En el caso de Irán, la polémica toma más fuerza por el contexto político entre ambos países y por el hecho de que la selección tiene compromisos programados en territorio estadounidense durante la fase de grupos.

AS reportó que Estados Unidos habría negado visados a 12 dirigentes iraníes, incluyendo personal de la Federación Iraní de Fútbol, seguridad, prensa y representantes oficiales. Además, el medio señaló que Irán trasladó su base a Tijuana, México, en medio de las dificultades para algunos miembros de su delegación.

Por ahora, no se trata de una amenaza directa a la participación deportiva de Irán, ya que los futbolistas sí tendrían la documentación necesaria para competir. Sin embargo, el reclamo deja en evidencia que el Mundial 2026 no solo tendrá tensión por los partidos, sino también por los choques políticos que llegan con varias selecciones y gobiernos a territorio norteamericano.