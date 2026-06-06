Jhon Durán volvería a cambiar de equipo y en Turquía ya hablan de reparos por su personalidad

Jhon Durán nuevamente da de qué hablar en el mercado internacional, y no precisamente por un golazo, sino por una nueva novela alrededor de su futuro profesional. El delantero colombiano, que en el último tiempo ha pasado por varios equipos en un periodo bastante corto, ahora estaría mirando hacia Turquía nuevamente, pero no al Fenerbahçe, club en el que ya tuvo una etapa reciente, sino a su máximo rival: el Galatasaray.

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De acuerdo con información publicada por el medio turco Fanatik, Durán se habría ofrecido al Galatasaray por medio de su agente, en medio de un escenario en el que su continuidad en el Zenit de Rusia no parece del todo clara. La versión sostiene que el atacante antioqueño quiere seguir compitiendo en el ‘viejo continente’ y que estaría esperando una respuesta por parte de los directivos del club de Estambul.

El medio turco indicó que el colombiano, después de una etapa complicada en Fenerbahçe y de salidas que han generado ruido en clubes anteriores, ahora tendría la intención de vestir la camiseta del Galatasaray.

El técnico del Galatasaray tendría dudas con Jhon Durán

Lo que faltaba para aumentar la polémica es que, según la misma versión de la prensa turca, el técnico Okan Buruk no estaría del todo convencido con la llegada del colombiano. El reparo no pasaría únicamente por lo deportivo, sino también por lo que en Turquía han señalado como una “problemática personalidad” del delantero.

Fanatik aseguró que Buruk inicialmente se habría mostrado reticente frente a la posibilidad de contar con Durán. Sin embargo, el panorama no estaría completamente cerrado, ya que el atacante podría entrar en una lista de alternativas para reforzar el frente de ataque del Galatasaray.

Este punto es clave porque, hasta el momento, no existe un comunicado oficial del club turco, del Zenit, de Al-Nassr ni del entorno del futbolista que confirme una negociación formal. Por eso, la información debe manejarse como una versión de mercado.

Una carrera con demasiados movimientos en poco tiempo

La posible llegada de Durán al Galatasaray no sería un movimiento cualquiera. El delantero ya venía de un paso llamativo por Aston Villa, luego fue transferido al Al-Nassr y posteriormente tuvo una etapa en Fenerbahçe antes de llegar cedido al Zenit de San Petersburgo. TalkSport reportó que el colombiano terminó anticipadamente su préstamo en Fenerbahçe y pasó cedido al club ruso, en lo que representó otro cambio de equipo en menos de un año.

Incluso, The Guardian planteó recientemente el debate sobre si Durán se ha convertido en un futbolista demasiado nómada para su edad, teniendo en cuenta que apenas tiene 22 años y ya ha pasado por la MLS, la Premier League, Arabia Saudita, Turquía y Rusia.

La situación se vuelve todavía más llamativa porque Durán ya sabe lo que es jugar un clásico turco. En su etapa con Fenerbahçe, el colombiano le marcó al Galatasaray en el minuto 95 de un empate 1-1, según registró AS, un antecedente que ahora le pone más picante a la posibilidad de que termine vistiendo los colores del rival.

Por ahora, todo queda en manos del mercado y de la postura final del Galatasaray. Lo cierto es que Jhon Durán vuelve a estar en el centro de la conversación, no solo por su talento, que nadie discute, sino por una carrera que parece cambiar de rumbo cada vez que se abre una nueva ventana de fichajes.