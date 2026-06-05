Países Bajos quiere dar un golpe a la historia en el Mundial 2026

Una de las selecciones históricas de Europa, siempre protagonista y con una identidad ofensiva marcada. Llega como candidata a liderar el grupo y entre la baraja de sorpresas para apostar por el título.

Se clasificó como líder de su grupo, el G, en las eliminatorias europeas, mostrando solidez y regularidad. Terminó con 20 puntos, superando a Polonia (17), Finlandia (10), Malta (5) y Lituania (3).

Historial en Mundiales: 11 (1934, 1938, 1974, 1978, 1990, 1994, 1998, 2006, 2010, 2014, 2022) Mejor participación: Subcampeón (1974, 1978, 2010)

Ranking FIFA actual: 8 (1751.10 puntos)

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Jugadores clave:• Cody Gakpo (Edad: 26 años/ 07/05/1999 – Eindhoven, Países Bajos| Altura: 193 cm | Posición: extremo izquierdo| perfil: izquierdo | valor de mercado: 63M € | Equipo: Liverpool (ENG) | Partidos con la selección: 48 | Goles con la selección: 19)• Memphis Depay • Frenkie de Jong• Cody Gakpo• Virgil van Dijk

DT: Ronald Koeman (63 años/NLD) | formación habitual: 4-3-3 Rendimiento: 21 victorias – 8 empates – 9 derrotas

Luego de una prolífica carrera como jugador, en donde se consagró campeón de Europa (con clubes y con su selección), arrancó su carrera como entrenador en 1999 con el Vitesse Arnhem de su país en donde también ha dirigido a varios de los más prestigiosos equipos como Ajax, PSV Eindhoven y Feyenoord. También ha pasado por clubes como Benfica (Portugal), Valencia (España) y Barcelona (España), entre otros. Está al frente de Países Bajos desde diciembre de 2022.

Fixture:14/6: Países Bajos vs Japón | 3:00 p.m. | AT&T Stadium, Arlington, Texas20/6: Países Bajos vs Suecia | 12:00 p.m. | NGR Stadium, Houston25/6: Países Bajos vs Túnez | 6:00 p.m. | GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City

Distancias:Países Bajos vs Japón | Ámsterdam / AT&T Stadium, Arlington, Texas: 7.915 km aprox.Países Bajos vs Suecia | AT&T Stadium / NGR Stadium: 376 km aprox.Países Bajos vs Túnez | NGR Stadium / GEHA Field at Arrowhead Stadium: 1.045 km aprox.

Total entre sedes: 1.421 km aprox. | total desde su capital (Ámsterdam): 9.336 km aprox.