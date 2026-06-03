El gurú del fútbol criollo, Carlos Antonio Vélez, reveló sus cartas y dio a su favorito para el Mundial

A ocho días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el “patrono de los pronósticos” volvió a pronunciarse. Carlos Antonio Vélez, una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo colombiano, entregó su veredicto sobre la selección que considera principal candidata a levantar el trofeo y no dudó en señalar a Francia como la gran favorita.

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A través de sus comentarios habituales sobre la actualidad futbolística, Vélez fue contundente al analizar el potencial del combinado francés:

“Francia es favorita con razón... tiene dos equipos para jugar y ganarle a cualquiera... a falta de 8 días para el Mundial”.

La afirmación no resulta descabellada si se observa la nómina y el presente de Les Bleus. La selección dirigida por Didier Deschamps llegará a Norteamérica como líder del ranking FIFA y respaldada por una generación que ha dominado el fútbol internacional durante la última década.

Francia disputará su decimoséptima Copa del Mundo y buscará alcanzar un tercer título tras las conquistas obtenidas en 1998 y 2018. Además, acumula dos finales consecutivas, luego de coronarse en Rusia y caer ajustadamente frente a Argentina en Catar 2022.

Su clasificación a la cita orbital también fue contundente. Terminó primera del Grupo D de las eliminatorias europeas con 16 puntos, producto de cinco victorias y un empate, dejando atrás a Ucrania, Islandia y Azerbaiyán.

El principal argumento de quienes la consideran favorita está en la profundidad de su plantel. Figuras como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué, William Saliba, Jules Koundé, Aurélien Tchouaméni y Mike Maignan conforman una nómina plagada de talento y experiencia internacional.

Incluso, el cuerpo técnico se permitió dejar fuera de la convocatoria a jugadores de gran reconocimiento mundial debido a la enorme competencia interna por un lugar en el equipo.

Mbappé volverá a ser el gran referente ofensivo. El delantero del Real Madrid llega con 12 goles en Copas del Mundo y tiene la posibilidad de acercarse al récord histórico de anotaciones en la competición que actualmente ostenta Miroslav Klose con 16.

Al frente del proyecto continúa Didier Deschamps, uno de los entrenadores más exitosos de la historia reciente del fútbol. Campeón mundial como jugador en 1998 y como técnico en 2018, buscará despedirse de la selección francesa con un nuevo título antes de ceder el cargo a Zinedine Zidane, quien asumirá el proyecto tras el torneo.

Francia iniciará su camino mundialista enfrentando a Senegal el 16 de junio en el MetLife Stadium. Posteriormente jugará contra Irak el 22 de junio en Filadelfia y cerrará la fase de grupos frente a Noruega el 26 de junio en Foxborough.

Por ahora, la predicción de Carlos Antonio Vélez ya quedó registrada. Habrá que esperar si, una vez más, el “Nostradamus del fútbol colombiano” acierta en su lectura del futuro o si el Mundial vuelve a demostrar que los favoritos no siempre terminan celebrando.