Vecinos de Jhon Jáder Durán están desesperados por fiestas excesivas en su finca

Jhon Jáder Durán volvió a quedar en el centro de la conversación, pero esta vez no precisamente por lo que pueda hacer dentro de una cancha. El delantero colombiano, de 22 años, estaría pasando sus vacaciones en Antioquia tras su salida del Zenit de San Petersburgo, pero su estadía en una finca ubicada en Llanogrande, Rionegro, ya habría generado molestias entre varios vecinos del sector.

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De acuerdo con versiones de habitantes de la parcelación Prado Verde, conocidas por El Colombiano, desde hace aproximadamente dos semanas se estarían presentando ruidos excesivos en la propiedad en la que se encontraría el futbolista. La situación, según los vecinos, ya les habría colmado la paciencia, pues aseguran que el ruido ha afectado su descanso durante varios días.

El tema no es menor porque llega en medio de un momento complejo para Durán, quien no tuvo una temporada muy vistosa en el fútbol ruso y tampoco fue convocado por Néstor Lorenzo para la Copa del Mundo 2026. Ahora, lo que faltaba era una polémica extra futbolística en plena etapa de vacaciones.

Vecinos de Jhon Jáder Durán se quejan por presunto ruido excesivo

Según lo publicado por El Colombiano, algunos residentes de la parcelación Prado Verde, en Llanogrande, aseguraron que el ruido en la finca en la que estaría Durán se volvió insoportable. Incluso, una de las vecinas del sector, que prefirió mantener su identidad en reserva, manifestó su molestia por la situación.

“De verdad que la bulla ya es insoportable. No podemos dormir del ruido tan impresionante que hay. Esperemos que la Policía haga algo y que le ponga seriedad a esto”, expresó la habitante del sector, según el medio regional.

Los vecinos también señalaron que habrían intentado hablar con el jugador para exponerle su inconformidad, pero no habrían logrado hacerlo. Por esa razón, pidieron intervención de las autoridades, amparados en lo establecido por el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

La molestia, según esas versiones, no sería por una reunión puntual, sino por una situación que se habría repetido durante varios días y que ya estaría afectando la tranquilidad de otros propietarios de la parcelación.

Policía habría visitado la finca de Durán

En redes sociales también se difundieron fotografías en las que se observa la presencia de uniformados de la Policía en la finca donde estaría Jhon Jáder Durán. Sin embargo, según los vecinos citados, la situación no habría cambiado de fondo.

Algunos habitantes del sector señalaron que el futbolista habría respondido que se encontraba en su propiedad. Aun así, los vecinos estarían preparando una queja formal ante las autoridades para que el caso sea revisado y se tomen medidas si corresponde.

Hasta el momento, no se conoce un reporte oficial público de la Policía que confirme una sanción o una infracción contra el jugador. Por eso, el caso debe manejarse como una queja de vecinos y no como una falta ya comprobada por una autoridad.

La administración de la parcelación ya estaría al tanto

Según el medio regional Mi Oriente, la administración de la Parcelación Prado Verde confirmó que ya atendió los llamados de otros propietarios y que avanza en los trámites correspondientes frente a lo ocurrido.

Este punto podría ser clave si los vecinos deciden formalizar la queja, pues el caso pasaría de una molestia comunitaria a un procedimiento interno o ante las autoridades competentes. En este tipo de situaciones, el ruido excesivo suele ser revisado bajo normas de convivencia, especialmente cuando afecta el descanso o la tranquilidad de una comunidad residencial.

Por ahora, Jhon Jáder Durán no ha emitido un pronunciamiento público sobre los señalamientos. Tampoco se conoce una respuesta oficial de su entorno frente a las versiones conocidas por los medios regionales.