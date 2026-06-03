Rubilio Castillo ganó caso contra Deportivo Pereira y le tendrán que pagar más de $300 millones de pesos

El delantero panameño Román Rubilio Castillo Álvarez ganó el caso que mantenía contra Deportivo Pereira ante la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA, luego de que el organismo determinara que el futbolista rescindió su contrato con justa causa por incumplimientos salariales reiterados por parte del club colombiano.

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Según la información conocida sobre la decisión, la Cámara consideró acreditada la mora del Deportivo Pereira y concluyó que la terminación del vínculo por parte del jugador fue una medida de última instancia, luego de que se hubieran presentado requerimientos previos sin que la situación fuera solucionada.

El fallo deja un golpe económico para el equipo matecaña, ya que se reconocieron USD 32.236 por remuneraciones adeudadas y USD 61.000 por indemnización por ruptura contractual, para un total de USD 93.236 más intereses.

FIFA le dio la razón a Rubilio Castillo

El caso no solo tiene impacto por el monto económico, sino también por el fondo de la decisión. La Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA reconoció la validez de un acuerdo complementario de bonificaciones, un punto clave dentro de la reclamación del delantero panameño.

Esto quiere decir que, según la decisión, los compromisos económicos adicionales pactados entre las partes también podían ser exigidos, y no quedar por fuera de la discusión contractual. En el fútbol colombiano, donde muchas veces este tipo de acuerdos complementarios terminan siendo motivo de controversia, el fallo deja un antecedente importante.

Además, la FIFA determinó que los incumplimientos salariales persistentes pueden justificar una rescisión con justa causa, bajo los artículos 14 y 17 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de FIFA.

Deportivo Pereira deberá responder por salarios e indemnización

De acuerdo con los valores establecidos en la decisión, Deportivo Pereira deberá pagar a Rubilio Castillo USD 32.236 correspondientes a remuneraciones que estaban pendientes. A esto se suma una indemnización de USD 61.000 por la ruptura del contrato.

En total, la obligación asciende a USD 93.236, sin contar los intereses que también fueron incluidos dentro de la decisión. Lo que faltaba para el Pereira, en medio de un panorama deportivo que suele estar marcado por la presión de resultados, era ahora tener que responder por un caso contractual ante la FIFA.

Eso sí, la información debe leerse con precisión: no se trata simplemente de una discusión deportiva ni de una salida cualquiera de un jugador. En este caso, el organismo internacional concluyó que existían incumplimientos salariales reiterados y que la rescisión ejecutada por Castillo estaba justificada.

Un antecedente para el fútbol colombiano

La decisión puede tener eco más allá del caso puntual de Rubilio Castillo. En términos prácticos, reafirma que los clubes deben cumplir no solo con los salarios pactados en el contrato principal, sino también con los acuerdos económicos complementarios que hayan sido válidamente suscritos.

Para los jugadores, el fallo también deja claro que la falta de pago reiterada puede abrir la puerta a una terminación con justa causa, siempre que se cumplan los pasos correspondientes y que la rescisión sea vista como una medida de última ratio.

En el caso de Castillo, la Cámara entendió que el delantero había acudido a esa salida después de requerimientos previos sin solución. Por eso, terminó fallando a su favor y ordenando el reconocimiento económico.

Deportivo Pereira, por ahora, queda obligado a responder por una suma importante en dólares, mientras el caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión recurrente en el fútbol colombiano: la necesidad de mayor rigor en los compromisos contractuales entre clubes y jugadores.